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İş insanına kripto paralı tuzak: 38 milyon lira buhar oldu

Ankara'da bir kişi, yurt dışı merkezli kripto para borsasını taklit ederek oluşturulan sahte uygulama aracılığıyla dolandırıldı. Kendisini 38 milyon lira dolandıran kişiler hakkında şikayetçi oldu.

15 Kasım 2024 | 15:09
İş insanına kripto paralı tuzak: 38 milyon lira buhar oldu

Ankara'da yaşayan iş insanı B.A. kendisini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti. Telefondaki kişinin yüksek kar vaadiyle yatırım yapabileceğini söylemesi üzerine B.A, deneme amacıyla uygulamaya 250 dolar yatırdı. Kısa vadede yatırdığı meblağdan yüksek oranda kar eden ve parasını çeken B.A, sözde borsa yetkilisi tarafından tekrar arandı.

B.A'ya kripto varlık, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla da yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebileceğini söyleyen sözde borsa yetkilisi, iş insanını, taklit ettikleri yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına para yatırması için ikna etti.

CASUS YAZILIM

Şüpheliler, B.A'nın uygulamaya giriş yapmasıyla casus yazılım sayesinde telefon, diz üstü bilgisayar ve tablete erişim sağlayarak, mobil bankacılık uygulaması ve kredi kartlarının şifresini ele geçirdi.

Parasını çekmek için şüphelilerin yönlendirdiği uygulamaya giren B.A, hesabında para olmadığını fark etti.

B.A'nın dolandırıldığını anlaması üzerine başvurduğu avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemine girme" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurun toplam zararı ise 38 milyon lira.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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