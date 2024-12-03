ARA
DOLAR
34,75
0,10%
DOLAR
EURO
36,61
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
2964,71
0,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
9868,00
1,93%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İş Varant ve Herkese Borsa iş birliğiyle sıfır komisyon avantajı!

İş Varant ve Herkese Borsa iş birliğiyle sıfır komisyon avantajı!

İş Yatırım güvencesiyle hayata geçirilen İş Varant Mobil ve Herkese Borsa uygulamaları entegre çalışarak yatırımcıların varant işlemlerine yönelik birçok kolaylık sunuyor.

03 Aralık 2024 | 15:32
İş Varant ve Herkese Borsa iş birliğiyle sıfır komisyon avantajı!

Herkese Borsa hesabıyla İş Varant Mobil’e giriş yapan yatırımcılar, İş Yatırım’ın ihraç ettiği varant işlemlerinde “sıfır komisyon” ayrıcalığından faydalanabiliyor.

İş Varant Mobil uygulaması sayesinde varant piyasasına erişim daha kolay ve avantajlı! 
Ayrıca İş Varant Mobil kullanıcıları canlı piyasa verilerini ücretsiz takip edebiliyor, demo hesaplar ile gerçek piyasa koşullarını deneyimleyebiliyor ve akıllı varant filtresi gibi özelliklerden yararlanarak yatırımlarına yön verebiliyor.

Varant Nedir? 
Varantlar, yatırımcılara dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren, ancak yükümlülük getirmeyen sermaye piyasaları araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır.

İş Varant Mobil, varant yatırımcılarına piyasayı kolayca takip edebilmeleri ve bilinçli kararlar alabilmeleri için birçok özellik sunuyor: 
• Ücretsiz canlı piyasa verileri, 
• Demo hesap ile risk almadan işlem yapma imkânı, 
• Akıllı varant filtresi ile stratejiye en uygun varantı bulma, 
• Hesaplama araçları ile detaylı varant analizi ve hedef fiyat belirleme, 
• Varant Akademi videoları ile piyasaya dair eğitim içeriklerine erişim.

Herkese Borsa ile Yatırımda Yeni Bir Dönem 
İş Yatırım'ın yeni nesil dijital platformu Herkese Borsa ise yatırım dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Şubesiz ve tamamen dijital bir deneyim sunan uygulama, portföy alt limiti olmadan yatırım yapma imkânı tanıyor. Üstelik ücretsiz canlı veri ve hacme göre değişen avantajlı komisyon oranları ile yatırımcıları destekliyor.

İş Varant Mobil ile Herkese Borsa hesabınızla giriş yaparak sıfır komisyon avantajını hemen keşfedin! 

Daha Fazla Bilgi İçin: 
• İş Varant Web Sitesi: www.isvarant.com 
• İş Varant Destek Hattı: 0 (212) 350 23 00 
• E-posta: [email protected] 
• Herkese Borsa Web Sitesi: www.herkeseborsa.com.tr 
• E-posta: [email protected] 
• Telefon: 0 (850) 721 57 00

Bu bir reklamdır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2963,05 0,67%
  • ALTIN ONS 2652,09 0,57%
  • BIST 100 9857,27 1,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,058 -0,329%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40384 -0,05268%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 106,45 0,3987%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7503 0,1035%
  • EURO/DOLAR 1,052 0,1905%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5942 0,2914%
  • STERLIN/DOLAR 1,26691 0,11577%
Borsa Haberleri
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
GERİ
İLERİ
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL