Isparta'da yetiştirildiler: Vebaya dirençliler

Isparta'da Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) mühendislerince, üç yıl süren çalışmayla laboratuvar ortamında veba barındırmayan daha dirençli kerevit yavruları yetiştirildi.

1 ÇALIŞMA YAPILDI Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı SAREM Kerevit Araştırma Merkezi'nde, çevresel şartlara dirençli ve veba barındırmayan kerevit üretimi için çalışma yapıldı.

2 TATLISU ISTAKOZU "Tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen ve önemli ihraç ürünlerinden olan kerevitin, hastalıktan bertaraf edilebilmesi için "Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı" projesi hayata geçirildi.

3 4 AY KULUÇKAYA YATIRILDI SAREM Müdürü ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu liderliğinde 10 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmayla Eğirdir Gölü'nden anaç kerevitlerin karın bölgesinden toplanan yumurtalar, laboratuvar ortamında 4 ay kuluçkaya yatırıldı.

4 VEBA BARINDIRMIYOR Belirli aşamalardan sonra kerevit vebası barındırmayan, çevresel faktörlere dayanıklı yavrular elde edildi.

5 ‘ÖNEMLİ BİR İHRAÇ KALEMİ’ SAREM Müdürü Uzunmehmetoğlu, AA muhabirine, "tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen kerevitin oldukça önemli su ürünlerinden olduğunu söyledi. Kabuklu bir canlı olduğunu anlatan Uzunmehmetoğlu, "Aynı zamanda çok önemli ihraç kalemidir” dedi.

6 VEBA YÜZÜNDEN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILMIYOR Uzunmehmetoğlu, “Kerevit üretimi ülkemizde sadece doğal stoklardan avcılık yapılarak gerçekleşmektedir. Henüz türün yetiştiriciliği yapılamamıştır. Ancak yetiştiricilik çalışmalarındaki en büyük engel, kerevit veba hastalığıdır. Bu hastalığı bertaraf edebilmek amacıyla ‘Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı’ isimli projeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

7 10 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI Uzunmehmetoğlu, çalışmayı 10 kişilik ekiple yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar yumurtaların anneleri tarafından karın kısmında kuluçka edilerek kerevit yavrularının yetiştirildiğini vurguladı.

8 ‘YUMURTALARI ANNEDEN AYIRDIK’ Kerevit yumurtalarını anneden ayırarak çalışma yaptıklarını bildiren Uzunmehmetoğlu, "Yaklaşık 4 ay kendimiz kuluçka ettik. Bazı dezenfeksiyon uygulamalarıyla kerevit vebasından ari yavrular elde edilebileceğini ortaya koyduk.”