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İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücret yorumu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kanaatimiz, ücretlerde hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir" dedi.

13 Aralık 2024 | 15:23
İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücret yorumu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kanaatimiz, ücretlerde hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir" ifadesini kullandı. Odadan yapılan açıklamaya göre, İTO Başkanı Avdagiç, aralık ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammı beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'7 MİLYON KİŞİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR'

İTO'nun 817 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden biri olduğunu belirten Avdagiç, asgari ücret görüşmelerini dikkatle takip ettiklerini bildirdi. Avdagiç, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sayı, yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini hatırlatıyor. Asgari ücret üretimin asli unsuru, dolayısıyla makul seviyede tutulması, çalışanlar ve işverenler için son derece önemli. Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor. Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor. Kanaatimiz, ücretlerde hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz."

'VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ'

İTO Başkanı Avdagiç, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gündemde tutulması gerektiğini, bunun hem alım gücünü artıracağını hem de işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışını azaltacağını kaydetti. AA

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