Kadın balıkçılar daha fazla söz sahibi olmak istiyor

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur'un 2007'de hazırladığı tez çalışmasındaki fikirle ortaya çıkan ve 2019'da kurulan Kadın Balıkçılar Derneği, sektörde kadınların ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Su Ürünleri Merkezi Birliği verilerine göre, Türkiye'de 20 bin kayıtlı balıkçı bulunurken, bu sayının üçte biri kadın balıkçılardan oluşuyor.

Kadın Balıkçılar Derneği, kurulduğu günden bu yana balıkçılık alanında çalışan kadınların bilgilenip ekonomide daha fazla söz sahibi olması için Karadeniz'den Akdeniz'e kadar çalışmalarına devam ediyor.

Yürüttükleri çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dernek Başkanı Sevinç Üsküplü, 30 yılı aşkın süredir balıkçılık sektöründe aktif olarak yer aldığını, 3 yıl önce dernek başkanı olarak göreve başladığını anlattı.

Üsküplü, "Dernek, Türkiye'nin denizcilik sektöründe hizmet veren tek kadın sivil toplum kuruluşu. Kadınlar sektörde arka planda kalıyor. Böyle bir oluşumla kadınlar sektöre daha fazla katkı sağlayacak" dedi.

Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur'un 2007'de hazırladığı tez çalışmasının sonuçlarının 2010'da ortaya konulduğunu, bundan sonraki süreçte kadın balıkçılara çok daha rahat şekilde ulaşabildiklerini anlatan Üsküplü, derneğin hayata geçtiği 2019'dan sonra sektörün kadın çalışanlara erişiminin çok daha kolaylaştığını söyledi.

Doğa ve adil bir toplum için çalışan kadınlar olduklarına işaret eden Üsküplü, kadın balıkçılar arasında peyzaj, iklimlendirme, lojistik gibi farklı sektör ve mesleklerde çalışan kişilerin olduğunu dile getirdi.

Üsküplü, "Ama tabii ki önceliğimiz kadın balıkçılar. Çünkü küçük ölçekli aile balıkçılığının temelini de kadın balıkçılar oluşturuyor. Her balıkçı ailede ortalama olarak bir kadın balıkçı var diye de göz önüne alırsak, bu çok büyük bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Karadeniz'den Ege'ye, Akdeniz'deki Samandağı'na kadar binlerce kadın balıkçı var. Ama bunlar görünür değil. Biz bu anlamda varız ve bunun için yola çıktık" şeklinde konuştu.

'KADIN GÜÇLENİNCE EV EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK OLUYOR'

Sevinç Üsküplü, balıkçılığın sadece erkek mesleği olarak bilinmesinin çok yanlış bir algı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Erkek egemen bu meslekte kadınların da gücünü göstermek için varız. Balıkçılıkta sadece erkekler yok. Burada kadınların görünür olması çok mühim. Bu da nasıl olacak, teknelerine hissedar olacaklar. Kooperatiflerinde görünür olacaklar, ortak olacaklar. Karar alıcılar kadınları gördüğü, bunların görünürlüğü arttığı takdirde erkek egemen bir meslek olmaktan çıkacak, omuz omuza, eşit çalışma şartlarının sağlandığı ortam sağlanacak. Biz özellikle gençlerimiz, kadın balıkçı adaylarımız için çabalıyoruz."

Kadınların sektörde söz sahibi olması ve bilinçlenmesiyle balıkçılık sektöründe gösterdikleri performansın Türk ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret eden Üsküplü, kadının daha düzenleyici ve toparlayıcı yaklaşımının her yere yansıdığı gibi ekonomiye de yansıdığını, daha da yansıyacağını söyledi.

Üsküplü, "Kadın neden görünür olmasın? Ekonomimize de büyük katkısı olur. Kadın güçlendiği zaman ev ekonomisine katkısı çok büyük oluyor. Bunu merkezimiz ve derneğimizin katkısıyla devletimiz gördü. Her yıl küçük ölçekli balıkçıya teşvik verilir" ifadelerini kullandı.

Kadın balıkçılara verilen teşviklerin artırıldığına dikkati çeken Üsküplü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çok önemli bir adım. Büyük yankısı olan bir şey. Bu yıl bunun (verilen teşvikin) yüzde 30-35 artırılacağı söyleniyor. Kadın balıkçıların, bu alanda bilgilendikçe, güçlendikçe ve bir oldukça ekonomiye de katkıları fazla oldu. Küçük ölçekli aile balıkçılığında ağ birleştirme, ağ donatma, tamir ve örme işleri genellikle kadınlardadır. Genellikle kadınlar birleştirir, tamirat yapar ve eşlerine büyük yardımcı olurlar. Kendi teknelerinde canla başla çalışırlar, üretirler. Ancak kadın balıkçılar arka planda kalmaktadır. Karar alıcılar bu yüzden görememektedir. Kadın balıkçılar daha fazla teknelerine hisse sahibi olsalar, kooperatiflerinde görünür olurlar, karar alıcılar görür ve gerekli atılımlar yapılır."

