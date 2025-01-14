Türkiye’nin HoReCa markası Bonna’nın çatı markası Kar Porselen, yeni yatırımı için Özbekistan’ı tercih etti. Taşkent’te 29.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 56 dönümlük bir arazide kurulu bir fabrika satın alan marka, Orta Asya, Rusya ve çevre ülkelerin sofra üstü porselen ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedefliyor.



Özbekistan fabrikası için toplamda 25 milyon doların üzerinde yatırım yapacak olan Kar Porselen, bu sayede bölgedeki komşu pazarlara açılacak. Yaklaşık 36 milyonluk nüfusuyla Orta Asya’nın en büyük iç pazarlarından olan Özbekistan’da üç yüzün üzerinde istihdam sağlayacak olan porselen markası, fabrika tam kapasiteyle üretime ulaştığında ayda yaklaşık 1.5 milyon adet ürünü sektöre sunacak.

"Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız"

Bu yeni yatırımla Orta Asya, Rusya ve çevre ülkelerin sofra üstü porselen ihtiyaçlarına karşılık verip, bölgede önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini aktaran Bonna Genel Müdürü Erbil Aşkan, “Yaklaşık 36 milyonluk nüfusuyla Orta Asya’nın en büyük iç pazarlarından olan ve Orta Asya’nın tam kalbinde yer alan Özbekistan, oldukça stratejik bir konuma sahip. Gerek üretim gerekse bölgenin diğer ülkelerine ulaşımı kolaylaştıran lojistik avantajları sebebiyle komşu pazarlara açılmak için önemli bir merkez. Özellikle son yıllardaki ekonomik reformlarla yatırımcı dostu bir yaklaşım içinde olan Özbekistan’a yatırım yaparak, kaliteli, estetik ve sıra dışı ürünlerimizi çok daha fazla ülkeye ulaştıracak ve Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız” dedi.

