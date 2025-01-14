ARA
DOLAR
35,49
0,00%
DOLAR
EURO
36,45
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
3048,96
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9715,86
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Özbekistan’da fabrika açıyor: "Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız"

Özbekistan’da fabrika açıyor: "Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız"

Kar Porselen, Taşkent’te sanayi bölgesinde 56 dönümlük bir alanda konumlanan yeni fabrikası için toplamda 25 milyon doların üzerinde yatırım yapacak.

14 Ocak 2025 | 14:36
Son Güncellenme: 14 Ocak 2025 | 14:43
Özbekistan’da fabrika açıyor: "Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız"

Türkiye’nin HoReCa markası Bonna’nın çatı markası Kar Porselen, yeni yatırımı için Özbekistan’ı tercih etti. Taşkent’te 29.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 56 dönümlük bir arazide kurulu bir fabrika satın alan marka, Orta Asya, Rusya ve çevre ülkelerin sofra üstü porselen ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedefliyor.

Özbekistan fabrikası için toplamda 25 milyon doların üzerinde yatırım yapacak olan Kar Porselen, bu sayede  bölgedeki komşu pazarlara açılacak. Yaklaşık 36 milyonluk nüfusuyla Orta Asya’nın en büyük iç pazarlarından olan Özbekistan’da üç yüzün üzerinde istihdam sağlayacak olan porselen markası, fabrika tam kapasiteyle üretime ulaştığında ayda yaklaşık 1.5 milyon adet ürünü sektöre sunacak. 

"Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız"

Bu yeni yatırımla Orta Asya, Rusya ve çevre ülkelerin sofra üstü porselen ihtiyaçlarına karşılık verip, bölgede önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini aktaran Bonna Genel Müdürü Erbil Aşkan, “Yaklaşık 36 milyonluk nüfusuyla Orta Asya’nın en büyük iç pazarlarından olan ve Orta Asya’nın tam kalbinde yer alan Özbekistan, oldukça stratejik bir konuma sahip.  Gerek üretim gerekse bölgenin diğer ülkelerine ulaşımı kolaylaştıran lojistik avantajları sebebiyle komşu pazarlara açılmak için önemli bir merkez. Özellikle son yıllardaki ekonomik reformlarla yatırımcı dostu bir yaklaşım içinde olan Özbekistan’a yatırım yaparak, kaliteli, estetik ve sıra dışı ürünlerimizi çok daha fazla ülkeye ulaştıracak ve Orta Asya pazarının önemli bir oyuncusu olacağız” dedi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3048,96 0,38%
  • ALTIN ONS 2672,21 0,37%
  • BIST 100 9715,86 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,998 0,218%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43753 -0,16806%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,71 -0,1141%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4881 0,0006%
  • EURO/DOLAR 1,027 0,5192%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4478 0,4364%
  • STERLIN/DOLAR 1,21739 -0,02135%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
Batıçim (BTCIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Ege Profil (EGPRO) bedelsiz tarihi belli oldu
Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı?
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
Batıçim (BTCIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Ege Profil (EGPRO) bedelsiz tarihi belli oldu
Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı?
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL