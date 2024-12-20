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Kiler Holding, Generali Sigorta'nın yüzde 90,5'ini devraldı

Kiler Holding Generali Sigorta'nın yüzde 90,5'ini devralarak, sigorta sektöründe yeni bir dönemi başlattı.

20 Aralık 2024 | 17:15
Kiler Holding, Generali Sigorta'nın yüzde 90,5'ini devraldı

Kiler Holding, Generali Sigorta hisselerinin yüzde 90,5'ini devraldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul, enerji, sanayi ve hizmet sektörlerinde etkin faaliyet gösteren Kiler Holding, yatırımlarını sürdürüyor. Kiler Holding ve grup şirketlerinden Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Generali Sigorta'nın yüzde 90,5'ini devralarak, sigorta sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Bu hamleyle Kiler Holding, Generali Sigorta'nın Türkiye operasyonlarını devraldı. Hisse devir işlemi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Rekabet Kurumu'nun (RK) izinlerinin ardından kapanış işlemleri ile resmen tamamlandı. Şirket, stratejik hedefleri doğrultusunda dijital bankacılık, portföy yönetimi, finansal kiralama gibi birbirini destekleyen finansal bir ekosistem yaratma sürecinin ilk adımını, bu işlemle attı.

'BÜYÜME HEDEFİMİZİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, 150 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Generali Sigorta'yı devralmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu adımlarının, finans alanındaki büyüme hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Kiler, "Türkiye'nin dört bir yanında sahip olduğumuz ticari birikim ve geniş müşteri kitlemizle, sigorta sektöründe hızlı yol alacağımıza inanıyoruz. Marka yapılanma süreci sonrasında hedefimiz, her geçen gün büyüyecek müşteri kitlemize daha güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak." değerlendirmesinde bulundu. Kiler, "Müşterisine sadece sigorta ürünü satan şirket değil, sigortacılık ihtiyaçlarında onların çözüm ortağı olan bir firma olarak sektöre yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Sermaye gücümüzle Generali Sigorta'nın mevcut değerlerini güçlendirecek, Türkiye'de sigorta sektörüne bir başarı hikayesi yazacağız." ifadelerini kullandı.

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