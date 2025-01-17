ARA
DOLAR
35,56
0,39%
DOLAR
EURO
36,63
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
3091,78
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9929,43
0,64%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Konut Fiyat Endeksi Aralıkta arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2024'te aylık yüzde 2, yıllık yüzde 29,4 arttı.

17 Ocak 2025 | 13:09
Konut Fiyat Endeksi Aralıkta arttı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 158,5 oldu.

KFE, aralıkta yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 10,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de yüzde 0,4 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 34,4 ve İzmir'de yüzde 25,2 yükseldi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3091,78 -0,05%
  • ALTIN ONS 2704,03 -0,43%
  • BIST 100 9929,43 0,64%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,652 0,287%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44098 0,08508%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,51 0,0244%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,5642 0,3861%
  • EURO/DOLAR 1,03 -0,0015%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6298 0,0536%
  • STERLIN/DOLAR 1,22044 -0,21259%
Borsa Haberleri
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
GERİ
İLERİ
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL