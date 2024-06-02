Kütahyalı girişimci nasıl hibe aldıklarını ve işleri büyüttüklerini anlatıyor

Yılman Ailesi, 180 bin aldıkları 180 bin euro hibeyi ve işlerine nasıl yansıdığını şöyle anlatıyor:

1 IPARD'A BAŞVURDU Parmakören Mahallesi'nde 1994 yılında besiciliğe başlayan Yılman ailesi, geleneksel yöntemlerden verim alamayınca işletmelerini modernize etmek için Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla yararlandırdığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında TKDK'ye iki kez proje başvurusunda bulundu.

2 180 BİN EURO HİBE DESTEĞİ ALDI Bunun üzerine kurum tarafından 34 yaşındaki Gürhan Yılman'a ait işletmeye 2021 ve 2023 yıllarında toplam maliyeti 270 bin avro olan iki proje için 180 bin avro hibe desteği verildi.

3 BESİHANE KURDU Yılman ve babası, bu bütçeyle 900 metrekaresi kapalı 4 bin metrekare alana sahip, 82 büyükbaş hayvan kapasiteli modern besihane kurdu. Tam kapasite çalışan işletmede yetiştirilen hayvanlar, belirli periyotlarda kesime gönderiliyor.

4 EKONOMİK DURUMUMUZ UYGUN DEĞİLDİ Gürhan Yılman, AA muhabirine, baba mesleği olan besiciliği daha ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini söyledi. Geleneksel yöntemlerden iyi sonuç alamayınca arayışa girdiklerini belirten Yılman, şöyle devam etti: "Yaptığımız araştırmalarda verimin artırılması için hayvanların bakım koşullarının değişmesi ve bunun için de modern tesis kurulması gerektiğini öğrendik. Bu tesisi kurmak için ise ekonomik durumumuz uygun değildi. Bizim gibi işletmelere TKDK'nin destek sağladığını öğrenince başvuru yaptık. TKDK'ye sunduğumuz projelerle hibe desteğinin ilkini 2021'de, ikincisini de ekipman desteği olarak geçen yıl aldık."

5 YÜZDE 40 VERİM ARTIŞI SAĞLADIK Yılman, hibe desteğiyle hayvanların konforunu sağlayacak modern bir tesis kurduklarını dile getirdi. İnsan gücünün yerini makinelerin aldığını vurgulayan Yılman, şöyle konuştu: "Eski işletmemizde daha çok insan gücüne ihtiyaç vardı, aşırı derecede zorlanıyorduk. Yeni tesisimizde daha çok makineler iş yükünü aldı. Daha önceki işletmemizde de hayvan sayısı aynıydı ama eski koşullarda beslediğimiz hayvanların kilo artışını bir türlü sağlayamıyorduk. İşletmemizde modern, temiz ve konforlu bir ortam sağladığımız için canlı hayvan ağırlığında yüzde 40 verim artışı sağladık. Eskiden beslediğimiz bir hayvandan günde ortalama 900 gram verim sağlarken, burada daha az maliyetle 1 kilo 400 grama varan verim artışı oldu."