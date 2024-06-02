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İlk etkinlik yapıldı: Bir marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor

Çin markaları Türkiye otomotiv pazarında konumu güçlendiriyor. Şimdi bir Off-Road markası daha piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Cheery markası Jaecoo 7 için Türkiye'deki ilk resmi etkinlik yapıldı.

02 Haziran 2024 | 10:32
Son Güncellenme: 02 Haziran 2024 | 12:08
İlk etkinlik yapıldı: Bir marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor

Bu yaz Türkiye'de satışa çıkması beklenen Çinli otomotiv markası JAECOO'nun ilk üst düzey arazi SUV modeli JAECOO 7 için İstanbul'da "J-Drive" test sürüşü etkinliği düzenledi. Auto Show ekibi de aracı test edenler arasındaydı. İşte araç içinden çekilen video, aracın fotoğrafları ve markadan yapılan bilgilendirmenin detayları:

 

1 Jaecoo 7

Jaecoo 7 Off-Road pazarına hitap eden aracın lansmanında ARDIS- Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi özelliği de gösterildi.

2 Jaecoo 7

Jaecoo 7 Dik eğim senaryolarına karşınJAECOO 7’nin 200 mm yerden yükseklik, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları bulunuyor.

3 GEÇİŞLER

GEÇİŞLER Markanın bilgilendirmesine göre JAECOO 7 modeli sürüş sırasında Off-Road modunda kumlu veya kayalık yol koşullarıyla karşılaştığında, ARDIS- Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi ile kum, çamur ve kar modları arasında akıllıca geçiş yapabiliyor. Aracın patinaj önleme sistemi ise hassas tork dağılımı sağlayarak kaymayı önlemek için tekerlek torkunu uygun bir aralıkta tutuyor.

4 Jaecoo 7

Jaecoo 7 Marka açıklamasıa göre çapraz aks koşullarıyla karşılaşıldığında, Bosch IPB Akıllı Fren Kontrol Sistemi JAECOO 7'ye 0,1 saniyeden daha kısa bir sürede tepki hızını kazandırarak, torku dört tekerleğe akıllı bir şekilde dinamik olarak dağıtıyor.

5 Jaecoo 7

Jaecoo 7 Açıklamaya göre tüm donanımlarda standart olan 8155 çipi, saniyede 80 trilyon işlemlik maksimum hesaplama gücüne ulaşarak 2 saniye içinde ultra hızlı açılma ve 30 saniye içinde 20'den fazla komuta yanıt verme olanağı sağlıyor.

6 Motor

Motor 1.6 TGDI motor 145 beygir gücünde. Kısa bir zaman sonra 1.5 Plug-in Hybrid motor seçeneği eklenecek. Sonra elektrikli ünite seçeneği de motor grupları arasına eklenecek

7 Jaecoo 7

Jaecoo 7 JAECOO 7 yüzde 20 ila yüzde 80 şarj için 40 dakika gerektiren 50W kablosuz hızlı şarjı ile geliyor.

8 JAECOO NE DEMEK?

JAECOO NE DEMEK? Markanın açıklamasına göre yeni bir Off-Road markası olan Jaecoo'nun ismi Almanca “Jäger” yani Avcı kelimesi ile İngilizce “Cool” yani “Havalı” kelimelerinin birleşiminden geliyor.

9 FİYATI NE KADAR OLACAK?

FİYATI NE KADAR OLACAK? Aracın satış fiyatı henüz duyurulmadı.
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Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
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GERİ
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