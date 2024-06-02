İnternette araştırdı, hibe desteği alıp bu işe girdi

İnternetten yaptığı araştırmalardan sonra mantar üreticisi olmaya karar veren Tuba Yavillioğlu hibe sürecini AA'ya şöyle anlatıyor:

1 İNTERNETTEN ARAŞTIRDI Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Tuba Yavilioğlu (47), internetten yaptığı araştırmalardan hareketle mantar üreticisi olmaya karar verdi.

2 IPARD PROGRAMINA BAŞVURDU Çeşitli illerde bu işi yapanları ziyaret eden Yavilioğlu, mantar yetiştiriciliği için geçen yıl proje hazırlayıp Avrupa Birliği'nce finanse edilen ve TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı'na proje başvurusunda bulundu.

3 3 MİLYON 308 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ Müracaatı kabul edilen Yavilioğlu, sağlanan 3 milyon 308 bin lira hibe destekle 6 ay önce Aziziye ilçesindeki Kumluyazı Mahallesi'nde 6 odalı, 5'er kat ranza sistemli mantar tesisi kurdu. Tesiste üniversite mezunu oğlu ile 4 kadına da iş imkanı sağlayan Yavilioğlu, 45 günde yaklaşık 18 ton mantar üreterek toptancılara satıyor.

4 UZMANLAR YÖNLENDİRDİ Tuba Yavilioğlu, AA muhabirine, 3 çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atıldığını söyledi. Eskiden beri mantar üretimine ilgi duyduğunu belirten Yavilioğlu, "Devletin desteklerini internette araştırdım, çocuklarım ve eşim mantar işi için destekçi oldu. TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünde koordinatör ve uzmanlar beni her aşamada bilgilendirip yönlendirdi. Bu işe karar verirken babamı kaybettim. İnişler, çıkışlar oldu ama hep hayallerimin peşinden gittim, çok mücadele verdim. Bu tesisi kurmada en büyük desteği TKDK Erzurum personelinden aldım." dedi.

5 EĞİTİM VE SERTİFİKALAR ALDIM Yavilioğlu, kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, bu işi yapmak için eğitim ve sertifikalar aldığını anlattı.

6 YENİ HEDEFLERİ İHRACAT Tam kapasiteyle çalıştıklarında 45 günde 18 tona kadar mantar ürettiklerini söyleyen Yavilioğlu, şöyle devam etti: "Devletin desteği olmasa bu işi başaramazdım, 800 metrekare kapalı alanda 6 odalı, soğutma odası da olan tesis kurduk. Devletten 3 milyon 308 bin lira hibe aldım. Devletimizi mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. 4 hanımefendi ve oğlumla çalışıyoruz. Çocuklarımın, eşimin yanımda olması beni daha da güçlendirdi. Burası hem hayalim hem de çocuklarım için gelecek kapısı oldu."

7 İLGİ YÜKSEK Yavilioğlu, besin değeri yüksek kültür mantarına yoğun talep olduğunu, ihracat yapmak için de proje hazırlayacaklarını dile getirdi.