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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket (3-7 Haziran temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla 3-7 Haziran haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket var... İşte bu hafta temettü dağıtan şirketler

02 Haziran 2024 | 13:16
Son Güncellenme: 02 Haziran 2024 | 13:20
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket (3-7 Haziran temettü takvimi)

Borsa İstanbul bu hafta (3-7 Haziran) haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket var. Hafta içi düzenlenecek genel kurullarla beraber (Örneğin Aksa Enerji) sayı artabilir... İşte bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket ve temettü tarihleri:

1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON) Pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 5 Haziran 2024.

2 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO)

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO) Pay başına net 0,0500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 5 Haziran 2024.

3 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO)

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO) Pay başına brüt 2,5000000 TL, net 2,2500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 6 Haziran 2024.

4 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT) Pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.

5 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC) Pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,0620000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.

6 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY) Pay başına brüt 0,4444444 TL, net 0,3999999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 11 Haziran 2024.
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Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
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