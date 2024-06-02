Borsa İstanbul bu hafta (3-7 Haziran) haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket var. Hafta içi düzenlenecek genel kurullarla beraber (Örneğin Aksa Enerji) sayı artabilir... İşte bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket ve temettü tarihleri:
1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)
Pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 5 Haziran 2024.
2 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO)
Pay başına net 0,0500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 5 Haziran 2024.
3 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO)
Pay başına brüt 2,5000000 TL, net 2,2500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 6 Haziran 2024.
4 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)
Pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.
5 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)
Pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,0620000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.
6 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)
Pay başına brüt 0,4444444 TL, net 0,3999999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 11 Haziran 2024.