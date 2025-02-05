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  • L'Oreal ve Sanofi'den 3 milyar avroluk hisse geri alım anlaşması

L'Oreal ve Sanofi'den 3 milyar avroluk hisse geri alım anlaşması

L'Oreal, Sanofi'deki yüzde 2,3 hissesini toplam 3 milyar avro bedelle Sanofi'ye satmak üzere anlaşmaya vardı.

05 Şubat 2025 | 11:22
Son Güncellenme: 05 Şubat 2025 | 11:35
L'Oreal ve Sanofi'den 3 milyar avroluk hisse geri alım anlaşması

L'Oreal'den yapılan açıklamaya göre, L'Oreal, Fransız ilaç şirketi Sanofi'deki 29,6 milyon hissesini, hisse başına 101,5 avro karşılığında toplam 3 milyar avro bedelle Sanofi'ye satma konusunda anlaşma sağladı. 

Hisse satışı sonrasında da L'Oreal Sanofi'nin güçlü bir hissedarı olarak şirketin büyüme ve değer yaratma hedeflerine desteğini sürdürecek.

Hisse geri alım anlaşmasının tamamlanmasının ardından L'Oreal, Sanofi'nin sermayesinin yüzde 7,2'sine ve oy haklarının yüzde 13,1'ine sahip olmaya devam edecek.

Herhangi bir ön koşula tabi olmayan hisse geri alım işleminin ileriki günlerde tamamlanması planlanıyor. Bu işlem ile L'Oreal'in özellikle son dönemde gerçekleştirdiği satın almalar sonrasında bilançosunu güçlendirmesi ve finansman kaynaklarını daha da çeşitlendirmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Finans Direktörü Christophe Babule," L'Oreal ve Sanofi arasında 50 yılı aşkın süredir süregelen güvene dayalı ortaklık doğrultusunda, Sanofi'nin gelişimini kilit bir hissedar olarak desteklemeye devam edeceğiz. Şirketin geleceğine olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı. AA

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