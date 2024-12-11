ARA
DOLAR
34,87
0,09%
DOLAR
EURO
36,66
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
3023,71
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
10061,27
-0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Lastik üreticisi 17 şirkete rekabet soruşturması açıldı

Lastik üreticisi 17 şirkete rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

11 Aralık 2024 | 14:32
Lastik üreticisi 17 şirkete rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, yeniden satış fiyatı belirleme, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı ile münhasırlık anlaşmaları yapılması ile bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Buna göre, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ile Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Söz konusu 17 teşebbüs, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3023,71 0,27%
  • ALTIN ONS 2697,02 0,2%
  • BIST 100 10061,27 -0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,577 0,421%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41824 0,06526%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,01 1,4462%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,871 0,0882%
  • EURO/DOLAR 1,0502 -0,2332%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6593 -0,1507%
  • STERLIN/DOLAR 1,27348 -0,29946%
Borsa Haberleri
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL