İngiltere’de müzayede evi Sotheby’s, İskoçya’da bir çatı katında bulunan ve aralarında Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin de olduğu padişah portrelerini açık artırmaya çıkarmıştı. 17. yüzyıla ait Kanuni Sultan Süleyman’ın resmi ve diğer 5 padişahın yağlı boya eserleri 1 milyon 346 bin Sterline (Yaklaşık 25 milyon TL) alıcı buldu.

KOLEKSİYON HAKKINDA

İskoçya’da soylulardan Lothian Markizi’ne ait bir malikanenin çatı katında bulunan koleksiyon, yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez görüldü.

1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman‘a ait portrelerin yanı sıra Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk’in de tablosunun da yer aldığı eserlerin, 16 yüzyılda İskoçya’daki Newbattle Manastırı’nda asılı olan daha geniş bir portre grubunun parçası olduğu düşünülüyor.

KİMİN ALDIĞI BELLİ OLDU

Müzayedede en yüksek teklifi vererek portreleri alan isim ise iş insanı Uğur Akkuş oldu. Online gerçekleşen müzayedede 45 teklif arasından en yüksek teklifi veren ve bu eserleri Londra’dan Türkiye’ye getireceğini söyleyen Akkuş; dünyanın neresinde olursa olsun Türk İslam Eserlerini bulup ne değerle olursa olsun Türkiye’yi getirmeyi misyon olarak edindiğini; topladığı eserleri ilerde açmayı planladığı müzede sergileyeceğini söyledi.

43 YAŞINDA RESMEDİLİYOR

Sotheby’s Ortadoğu Satışları Sorumlusu Benedict Carter, “Bunların muhtemelen 17. yüzyılda üçüncü Lothian Kontu William Carr tarafından getirildiği düşünülüyor. Bu, Osmanlı grubunun en önemli resmi, kanun koyucu (vazii) Kanuni Sultan Süleyman’a ait. Burada yaklaşık 43 yaşında resmediliyor.” dedi.

Tabloda 1537-1538 yıllarının görüldüğünü ifade eden Carter, Kanuni Sultan Süleyman’ın o dönem gücünün zirvesinde olduğunu, hem Safevileri hem de Preveze Deniz Muharebesi’nde Papalık donanmasını yendiğine işaret etti.

Carter, portrenin başka kopyalarının daha önce görüldüğünü, bunlardan birinin de kendileri tarafından geçen sene satıldığını ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğunu söyledi.

EN SON 1930’DA SERGİLENMİŞ

Sotheby’s yetkilisi, portrelerin en son 1930 yılına kadar Newbattle Manastırı’nda sergilendiğini sonrasında ise unutulduğunu sözlerine ekledi.

Sotheby’s tarafından yayınlanan müzayede notuna göre, “Newbattle Türkleri” olarak bilinen portreler, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarlar, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlere ait 484 tabloluk koleksiyondaki eserlere dayanıyor.