Marangozluğu bırakıp, bu işe başladı; ihracat yapmak istiyor

Sumbas ilçesine yaşayan Çaparoğlu, 22 yıldan bu yana sürdürdüğü baba mesleği marangozluktan vazgeçti. Farklı bir meslekle ilgilenmek için araştırma yapmaya başlayan Çaparoğlu, tarımla uğraşarak daha mutlu olacağına karar vermiş. Muz yetiştiriciliği fikriyle yola çıkan Çaparoğlu, bu ürünle ilgili seraları gezerek incelemelerde bulundu. İşte sonrasına ilişkin anlattıkları:

1 EJDER MEYVESİ DİKKATİNİ ÇEKTİ Seraların bir kısmında gördüğü ejder meyvesinin dikkatini çekmesi üzerine Çaparoğlu, muz yetiştiriciliği fikrinden de vazgeçti. Çaparoğlu, ejder meyvesiyle ilgili derinlemesine araştırma yaparak ürünün bölgede yetiştirilebileceğini öğrendi.

2 ARAZİ SATIN ALDI Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde 2022'de arazi satın alan Çaparoğlu, 5 dönümlük alana sera kurarak meyveyi yetiştirmeye başladı. Geçen yıl serasından ilk ürünleri almaya başlayan ve 3 ton hasat gerçekleştiren Çaparoğlu, rekoltesini arttırarak yetiştirdiği meyveleri yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

3 İLK ÜRÜNLERİNİ SATTI Mehmet Çaparoğlu, AA muhabirine, uzun yıllar yaptığı marangozluğun ardından ilgilendiği tarımla kendini daha iyi hissettiğini anlattı. Büyük bir emekle kurduğu ve yetiştiriciliğini yaptığı ejder meyvesinden ilk hasadını geçen yıl gerçekleştirdiğini belirten Çaparoğlu, ürünlerini Osmaniye'deki manavların yanı sıra Mersin'de ihracat yapan bir firmaya sattığını söyledi.