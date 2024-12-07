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Marangozluğu bırakıp, bu işe başladı; ihracat yapmak istiyor

Osmaniye'de baba mesleği marangozluğu bırakarak ejder meyvesi üretimine başlayan 54 yaşındaki Mehmet Çarapoğlu, yetiştirdiği ürünleri yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

07 Aralık 2024 | 16:57
Son Güncellenme: 07 Aralık 2024 | 16:57
Marangozluğu bırakıp, bu işe başladı; ihracat yapmak istiyor

Sumbas ilçesine yaşayan Çaparoğlu, 22 yıldan bu yana sürdürdüğü baba mesleği marangozluktan vazgeçti. Farklı bir meslekle ilgilenmek için araştırma yapmaya başlayan Çaparoğlu, tarımla uğraşarak daha mutlu olacağına karar vermiş. Muz yetiştiriciliği fikriyle yola çıkan Çaparoğlu, bu ürünle ilgili seraları gezerek incelemelerde bulundu. İşte sonrasına ilişkin anlattıkları:

1 EJDER MEYVESİ DİKKATİNİ ÇEKTİ

EJDER MEYVESİ DİKKATİNİ ÇEKTİ Seraların bir kısmında gördüğü ejder meyvesinin dikkatini çekmesi üzerine Çaparoğlu, muz yetiştiriciliği fikrinden de vazgeçti. Çaparoğlu, ejder meyvesiyle ilgili derinlemesine araştırma yaparak ürünün bölgede yetiştirilebileceğini öğrendi.

2 ARAZİ SATIN ALDI

ARAZİ SATIN ALDI Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde 2022'de arazi satın alan Çaparoğlu, 5 dönümlük alana sera kurarak meyveyi yetiştirmeye başladı. Geçen yıl serasından ilk ürünleri almaya başlayan ve 3 ton hasat gerçekleştiren Çaparoğlu, rekoltesini arttırarak yetiştirdiği meyveleri yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

3 İLK ÜRÜNLERİNİ SATTI

İLK ÜRÜNLERİNİ SATTI Mehmet Çaparoğlu, AA muhabirine, uzun yıllar yaptığı marangozluğun ardından ilgilendiği tarımla kendini daha iyi hissettiğini anlattı. Büyük bir emekle kurduğu ve yetiştiriciliğini yaptığı ejder meyvesinden ilk hasadını geçen yıl gerçekleştirdiğini belirten Çaparoğlu, ürünlerini Osmaniye'deki manavların yanı sıra Mersin'de ihracat yapan bir firmaya sattığını söyledi.

4 EN AZ 3 YIL BEKLEMENİZ GEREKİR

EN AZ 3 YIL BEKLEMENİZ GEREKİR Ejder meyvesi üretimini daha da arttırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çaparoğlu, şunları kaydetti: "Ekildiği zaman hemen ürün vermez, en az 3 yıl beklemeniz gerek. Geçen seneki ürünleri Kadirli'de toptancı, market ve manavlara sattık. Mersin'de ihracat yapan bir firmaya verdim, onlar da ürünleri Irak'a gönderdi. Hedefim, daha güzel ve kaliteli ürün yetiştirip ihracata göndermek. Yurt dışı pazarı daha yüksek bir ürün. Gelecek yıl inşallah dekar başına 2 ton, toplam 10 tonluk bir üretim yapmayı hedefliyorum." AA
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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
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