MASAK, mali suçlarla mücadeleye yönelik önemli adımlar attı

Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, söz konusu değişikliklerle, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi konusunda önemli adımlar atıldı.

Ayrıca Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) standartlarına uyum seviyesi artırılırken, yükümlülerin uygulamada karşılaştığı bazı sorunlar da giderildi.

Başta kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yükümlülükleri olmak üzere pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda KVHS'ler, MASAK mevzuatı açısından finansal kuruluşlar kapsamına alındı ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla uyum programı hazırlamakla yükümlü kılındı. Ayrıca KVHS'lerin müşteri edinirken uyacakları müşterinin tanınması kurallarında önemli sıkılaştırmalara gidildi. KVHS'lere kripto varlık transferlerinde alıcı ve göndericinin bilgilerini alma yükümlülüğü yani seyahat kuralı (travel rule) getirildi. Böylece Türkiye'nin FATF standartlarına uyum seviyesi daha da artırılmış oldu.

KVHS'lerin, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına veya saklanmasına aracılık etmeleri yasaklandı. Bu varlıkların başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı önemli düzeyde tedbir alındı.

KURALLAR SIKILAŞTI

Ödeme kuruluşları açısından en önemli yenilik, elektronik para ihracıyla sanal pos hizmetlerinde müşteri edinirken, müşterinin tanınması kapsamında uyacağı kurallarda önemli sıkılaştırmalar yapılması oldu.

Ayrıca zaman zaman dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan anonim ön ödemeli araçlara da önemli kısıtlamalar getirildi.

Ayrıca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (pazaryerleri) MASAK yükümlüleri arasına alındı.

Pazaryerleri, bünyelerinde faaliyet gösteren üye iş yerleriyle gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olarak yükümlüler arasına dahil edildi.

Ehliyetlerde anne-baba adının, yeni kimlik kartlarında ise doğum yeri bilgisinin bulunmamasının MASAK denetimlerinde ortaya çıkardığı sorunları gidermek için, MASAK yükümlülerinin müşterilerinin kimliklerini tespit etmeleri esnasında anne, baba adı ile doğum yeri bilgisi alması uygulamasına son verildi. Türk vatandaşı olmayanlar için ise doğum yeri bilgisinin alınması uygulamasına devam edilecek.