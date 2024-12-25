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MASAK nakit çekim iddiasını yalanladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

25 Aralık 2024 | 16:19
Son Güncellenme: 25 Aralık 2024 | 19:31
MASAK nakit çekim iddiasını yalanladı

MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
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