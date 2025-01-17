Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülse de şehir genelinde kar yağışına neden olacak çok kuvvetli bir sistemin yaklaşmadığı belirtiliyor. Uzmanlar şehir ısı adası etkisi ve yapılaşma gibi faktörlerin İstanbul'da kar yağışını zorlaştırdığını söylüyor. Tabii ki kar yağışı hala mümkün. TRT Haber bu konuyu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'e sormuş. İşte yorumları:

1 NEDEN KAR YAĞMIYOR? Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, İstanbul'da şehir Isı Adası etkisinin belirgin bir engel oluşturduğuna dikkat çekiyor. Artan yapılaşma, azalan yeşil alanlar ve beton-asfalt yüzeylerin yaygınlaşması nedeniyle şehirdeki sıcaklıkların kar yağışına izin vermediğini söylüyor.

2 KAR YAĞIŞI İHTİMALİ YILDAN YILA AZALIYOR Prof. Dr. Gönençgil, şehir Isı Adası etkisinin sadece İstanbul için değil, dünyanın çeşitli büyük şehirlerinde kar yağışını zorlaştıran önemli bir faktör olduğunu da belirtiyor. “Doğal yüzeylerin beton ve asfalta dönüşmesi bu süreci kuvvetlendiriyor. Bu nedenle İstanbul’da kar yağışının ihtimali ve yerde kalma süresi yıldan yıla azalıyor. Genel olarak Türkiye'de belli alanlarda etkili kar yağışları tahmini yapılabilse bile bunu İstanbul için de söylemek subjektif bir öngörü olur” diyor.

3 HALA KAR YAĞIŞI MÜMKÜN Ancak bu durum, İstanbul’a artık hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Çok kuvvetli sistemlerin etkisiyle şehir merkezine kar yağması hala mümkün.

4 UZUN VADELİ TAHMİNLER İSABETLİ OLMUYOR Havaların soğudukça kar ihtimalini artırdığına dair genel algıya rağmen, Gönençgil uzun vadeli tahminlerin İstanbul için isabetli olmadığını belirtiyor. “Ocak ayının ikinci yarısının daha soğuk ve yağışlı olduğu söylenebilir. Ancak şehir özelinde uzun vadeli tahmin yapmak zordur” diyor.Meteoroloji tahminlerinin genellikle bir haftalık yapıldığını ve ötesine dair kesin öngörüler yapmanın pek akılcı olmadığını ifade ediyor.