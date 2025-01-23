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Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolara çıktı.

23 Ocak 2025 | 16:10
Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar artışla 96 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 94 milyar 426 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 490 milyon dolar artarak 66 milyar 21 milyon dolardan 66 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolardan 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933
10.01.202566.02194.426160.447
17.01.202566.51196.791163.303
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VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
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