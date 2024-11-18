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Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısında bulundu.

18 Kasım 2024 | 11:34
Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
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Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
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ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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