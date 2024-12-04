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Mitsubishi Electric klima ile yılın en sıcak kararını alın, tüm yıl konforu yaşayın

Mitsubishi Electric klimalarıyla yılın en sıcak kararını alın, seçili Hare ve Noviro modellerinde 10.000 TL’ye varan indirim, Garanti Bonus’a özel peşin fiyatına 8 taksit ve toplamda 10 yıl garanti fırsatını kaçırmayın!

04 Aralık 2024 | 16:21
Mitsubishi Electric klima ile yılın en sıcak kararını alın, tüm yıl konforu yaşayın

Mitsubishi Electric, yüz yılı aşkın mühendislik deneyimi ve sunduğu yenilikçi teknolojileriyle yaşam alanlarında konfor, güven ve enerji verimliliği sağlıyor. Markanın temelini oluşturan Mükemmellik Dengesi ilkesi yalnızca ürünlerinde değil, tüm süreçlerinde kendini gösteriyor. Sunduğu ileri teknoloji sayesinde yaşam kalitesini artırmayı, enerji tasarrufu yapmayı ve çevreye duyarlı çözümler sunmayı hedefliyor.

Kış mevsiminin soğuk günlerinde Mitsubishi Electric klimalar yalnızca mekanınızı ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda hava kalitenizi artırarak ve nem dengesini sağlayarak konforlu bir yaşam ortamı sunuyor. Gelişmiş teknolojisi sayesinde A+++’a varan verimlilikle çalışıyor; böylece hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek oluyor.

Klima ile kışın da konfor evinizde  
Birçok kişi klimayı yalnızca yaz mevsiminde serinlemek için kullanmayı düşünse de Mitsubishi Electric klimalarının ısıtma özellikleri soğuk günlerde de üst düzey bir konfor sağlıyor. Evinizin veya ofisinizin her köşesinde eşit sıcaklık sunan klima sistemleri, aynı zamanda hava kalitesi ve nem dengesi gibi ek avantajlarla yaşam alanlarınızı iyileştiriyor. Böylece rahat ve konforlu bir ortamda zaman geçirmenize olanak tanıyor.

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, Noviro modellerinde -20 C dereceye varan düşük dış sıcaklıklarda bile yüksek performans sergileyerek yaşam alanlarınızı kısa sürede ısıtıyor. Ayrıca sessiz çalışma özelliği sayesinde günlük yaşantınızı kesintiye uğratmadan konfor sunuyor.

Sıcacık Kasım kampanyası Aralık ayında da devam ediyor!   
Mitsubishi Electric Klima’nın çok daha uygun fiyatlarla klima sahibi olmayı mümkün kılan Sıcacık Kasım Kampanyası, Aralık ayında da devam ediyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında seçili Hare ve Noviro modellerinde 10.000 TL’ye varan indirim, Garanti Bonus’a özel peşin fiyatına 8 taksit ve 3 yıla ek 7 yıl ile toplamda 10 yıl garanti fırsatları sizleri bekliyor.

Bu özel fırsatlarla kış boyunca evinizde sıcacık bir ortam yaratırken, Mitsubishi Electric Klima’nın üstün teknolojisinin keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik enerji tasarruflu çözümler sayesinde bütçenizi de koruyabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve kampanyaya katılım için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. 
  
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Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
Pasifik GYO (PSGYO) temettü tarihi belli oldu
ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
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