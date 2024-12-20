Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 200 baz puanlık bir indirimle başlayacağını öngörürken daha sınırlı bir faiz indirimi riskine de dikkat çekti.

Bloomberg'in haberine göre aralarında Hande Küçük'ün de yer aldığı Morgan Stanley ekonomistleri 19 Aralık tarihli raporlarında bu değerlendirmelerinde asgari ücret ile ilgili belirsizliğin devam ettiğine vurgu yaptı.

Daha önceki raporlarında TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini Ocak ayından Aralık ayına çeken banka son analizinde asgari ücretle ilgili gelişmelere ayrı bir bölüm açtı.

Analizde banka ekonomistleri piyasada asgari ücret artış beklentisinin yüzde 30-35 bandında olduğunu belirtirken, Türk-İş'in net asgari ücrette yüzde 74'lük artış talep ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki açıklamaları ve dezenflasyon sürecine yönelik mesajları dikkate alındığında asgari ücrette artış beklentilerinin hâlâ yüzde 35'in altında olduğunu söyleyen Morgan Stanley ekonomistleri bununla birlikte daha büyük bir artış olasılığının da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.