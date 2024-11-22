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  • Morgan Stanley TCMB'den ilk faiz indirimi için beklentisini öne çekti

Morgan Stanley TCMB'den ilk faiz indirimi için beklentisini öne çekti

Morgan Stanley, dün yapılan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında gelen açıklamayı değerlendirerek, TCMB'den ilk faiz indirimi için beklentisini Ocak ayından Aralık ayına geri çekti.

22 Kasım 2024 | 11:57
Morgan Stanley TCMB'den ilk faiz indirimi için beklentisini öne çekti

"Açıklamayı, TCMB'nin Kasım ayı enflasyonunda, kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatlarda ve bu arada döviz volatilitesinde önemli bir yukarı yönlü sürpriz olmaması durumunda Aralık ayında ölçülü bir indirim yapma niyetinde olduğu şeklinde okuduk" diyen Morgan Stanley, PPK'nın yeni ileriye dönük yönlendirmesi ve risk dengesi göz önünde bulundurulduğunda, faiz indirimlerinin Aralık ayından itibaren başlamasını beklediklerini vurguladı.

Manşet enflasyonun Kasım ayında yıllık bazda %46,5'e (%1,9) ve Aralık ayında yıllık bazda %44,5'e (%1,5) gerileyerek Aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimi için alan sağlayacağını ve bu sayede reel faizin pozitif bölgede kalacağını düşündüklerini anlatan Morgan Stanley, "Enflasyonun 2025 yılsonu tahminimiz olan %26'ya doğru gerilemesi koşuluyla, TCMB'nin Aralık 2025'te politika faizi %28,5'e ulaşana kadar 100-200 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz, 2025 görünümümüzde olduğu gibi manşet enflasyonun yıllık %30'un altına inmesiyle birlikte, reel faizlerin 2025 ilk yarıda ortalama %5'ten 2025 4'ncü çeyrekte %3'ün altına kademeli olarak düşeceğini ima etmeye devam etmektedir" dedi. Foreks

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