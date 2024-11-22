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Citi'den TCMB faiz indirimi öngörüsü

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar TCMB’nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğu faiz kararının ardından yayımladığı raporda faiz indirim beklentisini paylaştı.

22 Kasım 2024 | 10:45
Citi'den TCMB faiz indirimi öngörüsü

Notta Aralık ayında faiz indirimi için zemin hazırlandığı belirtildi. Açıklamada “Para Politikası Kurulu’nun iç talebin dezenflasyon sürecini daha çok desteklediği, hizmet enflasyonunun daha net iyileşme işaretleri gösterdiği yönündeki değerlendirmesi, maliye ve para politikası arasındaki koordinasyonun arttığına ilişkin söylemle birleştiğinde Aralık ayında faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiğine işaret ediyor” ifadesi yer aldı. 

Kasım ayı enflasyon rakamına, TL’deki harekete ve rezerv birikiminin hızına bağlı olarak ‘daha az agresif’ bir gevşemenin göz ardı edilemeyeceği belirtildi. 

TCMB bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Karar metninde Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
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