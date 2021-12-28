Moskova’da lüks otomobil sahibi bir sürücünün tam 30 farklı kazada çekici ve kamyonlarla çarpıştığı öğrenildi. TürkRus’un haberine göre yeni bir dolandırıcılık şemasıyla karşı karşıya kaldıklarını düşünen sigorta şirketleri Yevgeni Afanasyev adlı sürücüye dava açmaya hazırlanıyor.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, Afanasyev’in bu şekilde toplamda 130 milyon ruble, yani yaklaşık 2 milyon dolar tazminat elde ettiğini yazıyor.

Sigorta şirketi temsilcileri, yaşanan bütün kazaların kavşakta dönüş yaparken şerit değiştiren kamyonlar ya da araç çekicilerin Bentley’e çarpması sonucu gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Kamyon şoförlerinin tanıklığı da kaza anında Bentley sürücüsünün beklendiği üzere frene basmak yerine aksine gaza bastığı yönünde.

Habere göre, Afanasyev’e ait 4 farklı Bentley bulunuyor.