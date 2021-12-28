Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız...Daha fazla oku
Moskova'da lüks otomobil sahibi bir sürücünün tam 30 farklı kazada çekici ve kamyonlarla çarpıştığı öğrenildi. TürkRus'un haberine göre yeni bir...
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li çip üreticisi Intel'in Çin'deki tedarikçilere yaptığı Sincan uyarısı için özür dilemesine ilişkin, "Amerikan şirketleri...
Yaklaşık 1.9 milyarlık bir servete sahip Japon iş insanı Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, 8 Aralık'ta Rus uzay aracı...
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi. ECB’den yapılan açıklamada,...
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