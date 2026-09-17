Borsa İstanbul'da gong, Net Global "NETGL" için çaldı

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Sami Aydın ve Ünal Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Berk Kuter ile Tacirler Yatırım Genel Müdürü Onur Kavgacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın talep toplama işlemleri 9-11 Eylül'de tamamlandı. Halka arz kapsamında 87 milyon 500 bin lira nominal değerli pay, 25,52 lira sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira olarak gerçekleşti.

Toplam büyüklüğünün 2,84 katı talep alınan halka arzda 650 binden fazla yatırımcıya pay dağıtıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılardan bu gruba ayrılan payların 2,19 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,04 katı talep geldi.

Halka arz edilen payların 62 milyon 500 bin liralık bölümü sermaye artırımı, 25 milyon liralık bölümü ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Dağıtıma esas tahsisatın yüzde 40'ı yurt içi bireysel, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, törende yaptığı konuşmada, Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın yaklaşık 2,2 milyar liralık halka arzını tamamlayarak sermaye piyasalarına adım attığını söyledi.

Net Global'i ve aracı kurum yöneticilerini tebrik eden Türeli, "Şirket, halka arzdan sağladığı kaynağı kapasite artırımı ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanmayı planlıyor. Kendilerine başarılar diliyoruz." dedi.

"Net Global, Sivas'tan halka arz edilen ilk şirket oldu"

Net Global Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sami Aydın da şirketin çeyrek asra yaklaşan sanayi yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından birini yaşadıklarını söyledi.

Şirketin sanayi yolculuğuna 2004'te Sivas'ta, Türkiye'nin temiz su altyapısına katkı sağlamak amacıyla yüksek yoğunluklu polietilen boru üretimiyle başladıklarını aktaran Aydın, üretmek, istihdama katkı sunmak, yatırım yapmak ve ülke için kalıcı değerler oluşturmak amacıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Aydın, yıllar içinde boru üretiminden yenilenebilir enerjiye, modern tarımdan demir yolu sektörüne kadar farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirdiklerini, sonraki dönemde de sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeye odaklanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Net Global'in Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını kurumsallaşma yolculuğumuzun, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızın ve uzun vadeli büyüme vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Net Global, Sivas'tan halka arz edilen ilk şirket oldu. Sivas'ta doğmuş, üretmiş ve büyümüş bir şirket olarak, bunun gururunu yaşıyoruz. Attığımız bu adım, Sivas'taki ve Anadolu'nun farklı şehirlerindeki üretici şirketlerimiz için de örnek olacak. Anadolu'da üreten, istihdam sağlayan ve değer yaratan daha fazla şirketimizin sermaye piyasalarıyla buluşmasına öncülük edebilmek bizim için ayrıca kıymetli. Çünkü biz, sermaye piyasalarının şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesinde ve ülkemizin üretim kapasitesinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz."