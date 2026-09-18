ARA
DOLAR
48,78
0,11%
DOLAR
EURO
56,04
-0,10%
EURO
ALTIN
6765,48
0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 1 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BIGCH)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1TL
Pay Başına Net Temettü: 0,085 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,65 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL