Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BIGCH)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,1TL
Pay Başına Net Temettü: 0,085 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,65 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)