ABD’den İran'ın kripto ağına ağır darbe: BitBank'ı yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile borsayla ilişkili kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında, İran'ın kripto varlıklara dayalı yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit bileşenlerini hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, halihazırda yaptırımlara tabi olan İranlı finansör Babek Zencani'nin kontrolündeki dijital varlık girişimi BitBank'ın yaptırım listesine alındığı kaydedildi. BitBank'ın yanı sıra borsanın geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ile Zencani ile bağlantılı üç kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kişi ve kurumların İran'ın dijital varlık temelli yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit unsurları olduğu vurgulandı.

"İran'ı desteklerseniz, Hazine Bakanlığı size yaptırım uygulayacak."

Ayrıca, OFAC yaptırım listesinde bulunan Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumunun haziran ayından bu yana aldığı ödemeleri İran'a aktarmak için BitBank'ı kullandığı, borsanın İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transfer etmek ve kara para aklamak amacıyla Zencani tarafından kurulan yapının parçası olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın dijital varlık altyapısına yönelik yaptırım kararlarının, kripto para birimleri kullanılarak İran rejiminin finanse edilmesine yönelik çabaların OFAC’ın erişim alanı dışında kalmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek, İran'ı destekleyen yapılara Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanacağını ifade etti.