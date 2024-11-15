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Naci Görür: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'

Bugün Malatya'da 4.9; Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremleri sosyal medya hesabından yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Fayı'nı işaret ederek "Büyük deprem üretme potansiyeli var" uyarısı yaptı. Rize'de ise fay olmadığını söyledi.

15 Kasım 2024 | 14:16
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 14:26
Naci Görür: 'Büyük deprem üretme potansiyeli var'

Prof. Dr. Naci Görür'ün iki depremle ilgili yorumları şöyle:

Rize'deki deprem

Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle

Malatya'daki deprem: Büyük deprem üretme riski var

Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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