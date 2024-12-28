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Narin cinayeti davasında karar belli oldu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar belli oldu.

28 Aralık 2024 | 21:50
Son Güncellenme: 28 Aralık 2024 | 22:12
Narin cinayeti davasında karar belli oldu
  • Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan; tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
  • Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.
  • Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

 

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SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
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