Narin cinayeti davasında karar belli oldu

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan; tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.