Bu makalede ‘Ne zaman emekli olurum’ sorusuna yanıt aradık. Çalışanların çok merak ettiği emeklilik hesaplama sorusunu EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Dr. Hakkı Demirci’ye sorduk. İşte en basit anlatımla emeklilik hesaplama ve ‘ne zaman emekli olurum’ sorusunun yanıtı:

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? *

Dr. Hakkı Demirci bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı çok çeşitli parametrelere göre hesaplanmaktadır. Bu konuda tabi olunan statüye bağlı olarak SGK’nın üç farklı resmi internet sitesi bulunmaktadır. Eski tabirle SSK’lı yeni tabirle 4/a statüsünde olanlar için ilk link, eski tabirle Bağ-Kur’lu yeni tabirle 4/b statüsünde olanlar için ikinci link ve memur statüsünde olanlar için ise (4/c) üçüncü linke tıklanarak, gerekli bilgilerin eksiksiz yazılması sonucu emekli olabileceğiniz yaş bilginize ulaşabilirsiniz.

Not: Sosyal güvenlik mevzuatında uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar sigortalılık süresi-yaş ve prim gün sayısıdır.

SİGORTALILIK SÜRESİ *

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI *

Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.