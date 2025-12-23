Kıdem tazminatı 2026 ne kadar? 2026 taban kıdem tazminatı hesaplama

Asgari ücretin 2026 yılı için 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte çalışma hayatındaki en önemli kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tabanı da netleşti. Ancak tavan tutar için gözler Ocak ayındaki enflasyon verisine çevrilmiş durumda.
Kıdem Tazminatı 2026: Taban ve Tavan Farkı
|Kalem
|Mevcut (2025)
|Yeni (2026 Ocak)
|Kıdem Tazminatı Tabanı
|26.005 TL
|33.030 TL
|Kıdem Tazminatı Tavanı
|53.919,68 TL
|~63.000 TL - 65.000 TL (Tahmini)
Taban Tutarı: Doğrudan brüt asgari ücrete endekslidir. Asgari ücretin brüt tutarı 33.030 TL olduğu için, bir işçinin 1 yıllık çalışması karşılığında alabileceği en düşük tazminat bu rakam üzerinden hesaplanacak.
Tavan Tutarı: En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesine göre belirlenir. Ocak başında açıklanacak %17,57 civarındaki tahmini memur zammı ile bu rakamın 64.000 TL seviyelerini aşması bekleniyor.