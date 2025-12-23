ARA
DOLAR
42,82
0,00%
DOLAR
EURO
50,69
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
6184,09
-0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
11290,36
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kıdem tazminatı 2026 ne kadar? 2026 taban kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı 2026 ne kadar? 2026 taban kıdem tazminatı hesaplama

Asgari ücretin 2026 yılı için 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte çalışma hayatındaki en önemli kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tabanı da netleşti. Ancak tavan tutar için gözler Ocak ayındaki enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Peki Kıdem tazminatı 2026 ne kadar? 2026 taban kıdem tazminatı hesaplama


Son Güncellenme:
Kıdem tazminatı 2026 ne kadar? 2026 taban kıdem tazminatı hesaplama

Asgari ücretin 2026 yılı için 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte çalışma hayatındaki en önemli kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tabanı da netleşti. Ancak tavan tutar için gözler Ocak ayındaki enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

Kıdem Tazminatı 2026: Taban ve Tavan Farkı

KalemMevcut (2025)Yeni (2026 Ocak)
Kıdem Tazminatı Tabanı26.005 TL33.030 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı53.919,68 TL~63.000 TL - 65.000 TL (Tahmini)

Taban Tutarı: Doğrudan brüt asgari ücrete endekslidir. Asgari ücretin brüt tutarı 33.030 TL olduğu için, bir işçinin 1 yıllık çalışması karşılığında alabileceği en düşük tazminat bu rakam üzerinden hesaplanacak.

Tavan Tutarı: En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesine göre belirlenir. Ocak başında açıklanacak %17,57 civarındaki tahmini memur zammı ile bu rakamın 64.000 TL seviyelerini aşması bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavanının kuruşu kuruşuna belli olması için TÜİK’in 5 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisi beklenecek. Bu veri açıklandığında memur maaş katsayısı netleşecek ve tavan ücret resmiyet kazanacak
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL