Kıdem tazminatı 2026 ne kadar? 2026 taban kıdem tazminatı hesaplama

Taban Tutarı: Doğrudan brüt asgari ücrete endekslidir. Asgari ücretin brüt tutarı 33.030 TL olduğu için, bir işçinin 1 yıllık çalışması karşılığında alabileceği en düşük tazminat bu rakam üzerinden hesaplanacak.

Tavan Tutarı: En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesine göre belirlenir. Ocak başında açıklanacak %17,57 civarındaki tahmini memur zammı ile bu rakamın 64.000 TL seviyelerini aşması bekleniyor.