Okumuş: UTTS'de uzlaşıyı sağladık

Kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili açıklamalarda bulunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, UTTS’nin maliyetlerine karşı çıktıkları için dava açtıklarını ancak Darphane ile kurulan diyalogla uzlaştıklarını söyleyerek, “Belirsizlik ortadan kalktı. Davaları geri çektik” dedi. Okumuş, akaryakıt istasyonlarının hizmet bedelini yılda bir kez yerine 5 yılda bir ödeyeceğini, istasyonlardaki mevcut taşıt tanıma sistemlerinin UTTS ile uyumlu cihazlarla ücretsiz değiştirileceğini ve 3 bin litrenin altındaki akaryakıt bayilerinin de desteklenerek sisteme ücretsiz geçebileceğini söyledi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve Menemen Ticaret Odası (MENTO) tarafından Menemen Ticaret Odası Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu’nda Ege Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı gerçekleştirildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy ve Ege Bölgesi’ndeki akaryakıt bayileri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, akaryakıt bayileri ile ilgili gelişmeler ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla kurulan ve sektörlerden gelen talepler doğrultusunda uzlaşı ve diyalog zemininde şekillenen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili konuşuldu.

Toplantı sonrasında UTTS ile ilgili açıklamalarda bulunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, UTTS’ye geçişin sancılı bir süreç olduğunu, ancak şu anda normale döndüğünü belirterek, “UTTS uzun yıllardır düşünülen ve çalışması yapılan bir süreç. Bu sistem 1-2 günde, 1-2 ayda yapılır olur biter demek mümkün değil. Darphane başvuru süresini uzattı. Akaryakıt bayilerine 31 Ocak’a kadar başvuru, 30 Nisan'a kadar montaj süresi için hak tanındı. Bu süre de yetmeyebilir. Çünkü çok kolay bir şey değil. 12 bin 600 istasyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 13 bin benzinliğe o sistem kurulacak. Sancılı süreci geçtik, daha olumlu gidiyor o yüzden iyi durumdayız” ifadelerinde bulundu.

‘DEVLETİN KAYIT DIŞI İLE- MÜCADELESİNİ HEP DESTEKLEDİK’

UTTS’ye geçiş sürecinde devletin kayıt dışıyla mücadelesine direnmediklerini aktaran Okumuş, “Devletin kayıt dışı mücadelesini hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Biz neye direndik? Maliyetler çok yüksekti, sektör böyle para kazanmıyor dedik. Kendimizi de doğru ifade ettik. Darphane, mevcut taşıt tabanca okuyucularının akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına bedelsiz verilmesi halinde bunların yüklenici firma tarafından bedelsiz değiştirilmesini önerdi ve bu öneri dağıtım şirketleri tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edildi. Akaryakıt bayilerinin her yıl 50 bin lira ödemesi yerine 5 yılda bir ödemesi kabul edildi. Çok daha önemli bir kazanım var. Taşıt Tanıma Sistemi (TTS)'si olmayan, o teknolojiyi kullanmayan Anadolu'da köylerdeki 3 bin litrenin altında akaryakıt bayilerinin ne olacağı önemli bir tartışmaydı. Orada da devreye girdik, uzlaşıyı sağladık. 3 bin litrenin altında benzin ve motorin satan akaryakıt bayilerinin sistemini de bir ücret talep etmeden kamu desteğiyle, yükletici firmayla ve bizim aracılığımızla çözmüş olduk. Bunu çözünce de başvuru yayınladık. 2024 yılında başvurun ki, hızlanmış amortismandan 13 ayda faydalanmış olursunuz, diye meslektaşlarıma önerim oldu” dedi.

‘SEKTÖRÜN MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ’

Montaj maliyetleriyle ilgili tartışmaları değerlendiren Okumuş, “Selden kütük kapmaya çalışan bir kitle var. Onlarla bir araya geleceğiz. Sektörün mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. Onların da mağdur olmayacağı, sektörün de mağdur olmaması için çalışacağız. Bu uygulama vergi kaybını önlemek için yapılıyor. Yıllardır talep ettiğimiz, elle plakaya girilmesin, kaçakçılık olmasın, sektörde kirlilik ortadan kalksın dediğimiz bir şey. Bu başkası için de rant kapısı olmamalı. Onun için de bu görüşmeleri devam ettireceğiz” ifadelerinde bulundu.

‘BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI’

UTTS’nin maliyetlerine karşı çıktıkları için dava açtıklarını ancak güzel diyalog kurarak uzlaştıklarını söyleyen Okumuş, “Devlet-özel sektör diyaloğu ile bütün olumsuzlukları ortadan kaldıran açıklamayı bize yaptılar ve ikna olduk. Belirsizlik ortadan kalktı. İnandığımız için davaları geri çektik. Birçok dava açmıştık hem yönetmeliğe hem tebliğe hem kılavuza hem de tarifeye. Davalarımızı geri çekiyoruz. Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, toplanacak vergi için düzenlemeye biz hayır diyemeyiz. Biz buna zaten hiç hayır demedik. Bizim hayır dediğimiz uygulamaydı, maliyetlerdi. Onu da Darphane ile istişareyle çözdük. Şu anda hiçbir sorun yok. En güzel şekilde uygulanması için de çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

‘ETİKET VE BATARYALAR YERLİ VE MİLLİ HALE GETİRİLECEK’

İstasyonlar ile araçlara takılacak etiketlerin yerli olması için çalışmaların yapıldığını dile getiren Okumuş, “Bataryaların çok kısa sürede bitmesi konusunda tartışmalar var. Darphane onlarla ilgili de ciddi çalışma yapıyor. Bunlar da yerli ve milli hale getirilecek, bunu ülkemizde yerli ve milli bir şirket çalışıyor. Yerli ve milli şirketlerimizin artık dünyaya örnek projeler yapması gurur verici. Ekonomik anlamda da artık dışarıdan değil içeride kendi ürettiğimiz cihazları ve sistemi kullanacağız” dedi.