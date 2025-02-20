Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, daha önce sosyal medya hesabından kişisel ekonomide yapılan finansal hataları şöyle sıralamıştı.
1 Borçlanma kontrolünü kaybetmek:
Yüksek faizli kredi kartı borçlarını ödeyememek veya çok fazla kredi çekmek, uzun vadede mali durumu zorlaştırabilir.
2 Acil durum fonu olmaması:
Beklenmedik masraflar için bir kenara para ayırmamak, iş kaybı, sağlık sorunları gibi durumlarda büyük sıkıntı yaratabilir.
3 Yatırım yapmamak veya yanlış yatırım yapmak:
Paranın değer kaybetmesini önlemek için yatırım yapmamak veya bilgi sahibi olmadan riskli yatırımlara girmek, finansal kayıplara yol açabilir.
4 Eğitim ve kişisel gelişime yatırım yapmamak:
Kariyer gelişimi için harcama yapmamak, uzun vadede daha düşük gelir seviyelerine mahkum olmayı getirebilir.
5 Bütçeleme yapmamak:
Gelir ve giderleri takip etmemek, nereye ne kadar harcandığını bilmemek, harcamaların kontrolsüz artmasına neden olabilir.
6 Erken emeklilik planı yapmamak:
Emeklilik için tasarruf yapmamak veya emeklilik planlarına katılmamak, yaşlılık döneminde finansal güvenliği tehdit eder.
7 Sigorta yaptırmamak:
Hayat, sağlık, ev veya araba sigortası yaptırmamak, beklenmedik olaylarda büyük mali kayıplara yol açabilir.
8 Dürtüsel alışveriş:
Planlanmamış alışverişler, gereksiz harcamalara ve bütçe dengesizliğine sebep olur.
9 Vergi planlaması yapmamak:
Vergi avantajlarından faydalanmamak, yüksek vergi yükümlülükleri doğurabilir.