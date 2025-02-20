Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, daha önce sosyal medya hesabından kişisel ekonomide yapılan finansal hataları şöyle sıralamıştı.

1 Borçlanma kontrolünü kaybetmek: Yüksek faizli kredi kartı borçlarını ödeyememek veya çok fazla kredi çekmek, uzun vadede mali durumu zorlaştırabilir.

2 Acil durum fonu olmaması: Beklenmedik masraflar için bir kenara para ayırmamak, iş kaybı, sağlık sorunları gibi durumlarda büyük sıkıntı yaratabilir.

3 Yatırım yapmamak veya yanlış yatırım yapmak: Paranın değer kaybetmesini önlemek için yatırım yapmamak veya bilgi sahibi olmadan riskli yatırımlara girmek, finansal kayıplara yol açabilir.

4 Eğitim ve kişisel gelişime yatırım yapmamak: Kariyer gelişimi için harcama yapmamak, uzun vadede daha düşük gelir seviyelerine mahkum olmayı getirebilir.

5 Bütçeleme yapmamak: Gelir ve giderleri takip etmemek, nereye ne kadar harcandığını bilmemek, harcamaların kontrolsüz artmasına neden olabilir.

6 Erken emeklilik planı yapmamak: Emeklilik için tasarruf yapmamak veya emeklilik planlarına katılmamak, yaşlılık döneminde finansal güvenliği tehdit eder.

7 Sigorta yaptırmamak: Hayat, sağlık, ev veya araba sigortası yaptırmamak, beklenmedik olaylarda büyük mali kayıplara yol açabilir.

8 Dürtüsel alışveriş: Planlanmamış alışverişler, gereksiz harcamalara ve bütçe dengesizliğine sebep olur.