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Özgür Demirtaş'a göre yapılan en büyük 9 finansal hata

Finansal hatalar, kişisel ekonomik istikrarı ciddi şekilde etkileyebilir. İşte Prof. Özgür Demirtaş'a göre yapılan en büyük finansal hatalardan bazıları:

20 Şubat 2025 | 14:58
Özgür Demirtaş'a göre yapılan en büyük 9 finansal hata

Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, daha önce sosyal medya hesabından kişisel ekonomide yapılan finansal hataları şöyle sıralamıştı.

 

 

1 Borçlanma kontrolünü kaybetmek:

Borçlanma kontrolünü kaybetmek: Yüksek faizli kredi kartı borçlarını ödeyememek veya çok fazla kredi çekmek, uzun vadede mali durumu zorlaştırabilir.

2 Acil durum fonu olmaması:

Acil durum fonu olmaması: Beklenmedik masraflar için bir kenara para ayırmamak, iş kaybı, sağlık sorunları gibi durumlarda büyük sıkıntı yaratabilir.

3 Yatırım yapmamak veya yanlış yatırım yapmak:

Yatırım yapmamak veya yanlış yatırım yapmak: Paranın değer kaybetmesini önlemek için yatırım yapmamak veya bilgi sahibi olmadan riskli yatırımlara girmek, finansal kayıplara yol açabilir.

4 Eğitim ve kişisel gelişime yatırım yapmamak:

Eğitim ve kişisel gelişime yatırım yapmamak: Kariyer gelişimi için harcama yapmamak, uzun vadede daha düşük gelir seviyelerine mahkum olmayı getirebilir.

5 Bütçeleme yapmamak:

Bütçeleme yapmamak: Gelir ve giderleri takip etmemek, nereye ne kadar harcandığını bilmemek, harcamaların kontrolsüz artmasına neden olabilir.

6 Erken emeklilik planı yapmamak:

Erken emeklilik planı yapmamak: Emeklilik için tasarruf yapmamak veya emeklilik planlarına katılmamak, yaşlılık döneminde finansal güvenliği tehdit eder.

7 Sigorta yaptırmamak:

Sigorta yaptırmamak: Hayat, sağlık, ev veya araba sigortası yaptırmamak, beklenmedik olaylarda büyük mali kayıplara yol açabilir.

8 Dürtüsel alışveriş:

Dürtüsel alışveriş: Planlanmamış alışverişler, gereksiz harcamalara ve bütçe dengesizliğine sebep olur.

9 Vergi planlaması yapmamak:

Vergi planlaması yapmamak: Vergi avantajlarından faydalanmamak, yüksek vergi yükümlülükleri doğurabilir.
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