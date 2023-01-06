Pasaport yetkili makamlar tarafından verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir. Kullanım amaçlarına ve kimin kullandığına bağlık olarak farklı pasaport türleri bulunur. Peki, pasaport ücreti 2023 ne kadar? Pasaport nasıl çıkartılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR? PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikle pasaport nasıl çıkartılır? Pasaport randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Pasaport başvurusu ise randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılıyor.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ NELER?

Pasaport çeşitlerine baktığımız zaman ise 6 çeşit pasaport olduğunu görüyoruz. Pasaport çeşitleri şunlardır:

Umuma Mahsus Pasaport (bordo renkte),

Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),

Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),

Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilir),

Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilir),

Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilir)

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Bordo pasaport (Umuma Mahsus Pasaport) için gerekli belgeler şöyledir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

(Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.) Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeşil pasaportlar (Hususi Damgalı Pasaport) için gerekli belgeler ise şöyle:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son 6ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar ve vakıf yüksekögretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri için hususi damgalı pasaport talep formu (Pasaport talep formlarına bu adresten ulaşabilirsiniz)

Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belge son görev yapılan kurumdan alınır)

Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durum gösterir resmi yazı,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname ( Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için, yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklere düzenlettirilen belge)

Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için, yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklere düzenlettirilen belge) Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.) Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.) Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

GRİ PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gri yani hizmet damgalı pasaport için gerekli belgeler ise şöyledir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Hizmet damgalı pasaport talep formu,

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

PASAPORT İÇİN GEREKLİ FOTOĞRAF NASIL OLMALI?



İçişleri Bakanlığı pasaport için gerekli olan fotoğrafı şöyle tanımlıyor: “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları (MRTD)” ve eklerine uygun olarak son altı ay içerisinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, 50mmx60mm ebatlarında, gözler açık konumda alın, yüz, çenenin açık olduğu ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflar kabul edilmektedir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR?

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Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebiliyor. Peki, pasaport ücretleri ne kadar? 2023 yılı için pasaport ücretleri şöyle:



Süre Harç ** Defter Toplam

6 Ay 689,70 TL 501,00 TL 1190,70 TL

1 Yıl 1008,30 TL 501,00 TL 1509,30 TL

2 Yıl 1646,10 TL 501,00 TL 2147,10 TL

3 Yıl 2338,50 TL 501,00 TL 2839,50 TL

4-10 Yıl 3295,50 TL 501,00 TL 3796,50 TL

**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.



PASAPORTUM NE ZAMAN GELİR?



Peki, pasaport ne zaman gelir? İçişleri Bakanlığı bu konuda şu bilgiyi veriyor: Pasaport başvurusu yaptıktan sonra 2 iş günü içerisinde kişiselleştirilen pasaportlar en fazla; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.