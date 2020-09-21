Ehliyette yeni dönem… Yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri’nden randevu alınarak yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı. Peki ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl olacak ve randevu nasıl alınacak?

EHLİYET VE KİMLEK BİRLEŞTİRME NASIL OLACAK? *

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni nesil kimlik kartı ile yeni tip ehliyet birleştirme işlemi için şu bilgileri vermişti:

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesi de kimlikten otomatik olarak silinecek . Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak.

. Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek.

Yeni sistemden sürücü belgesi basımı aynen devam edecek. Yükleme işlemi yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacak. Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar , ‘kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?’ İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız.

İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız. Bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekecek.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ ÜCRETLİ Mİ? *

21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için, herhangi bir ücret alınmayacak.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR? *

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınabilir.

Portal üzerinden randevu almak istediğinizde “Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ve sürücü belgenizin (Yeni nesil sürücü belgesi) 01.01.2016 tarihinden sonra alınmış olması ve randevuya geldiğinizde Yeni Tip Sürücü Belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir.” bilgisine yer veriliyor.

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ