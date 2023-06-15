Premium finans deneyimi sunan MARS tanıtıldı

Kullanıcılar, tüm kartlarını tek yerden yönetiyor, harcamalarını bölüşüyor, limitlerini birleştiriyor. Harcamalarını, tasarruflarını, planlarını ve paralarını kendileri yönetiyor. Premium finans deneyimi sunan kart, tanımlanan tüm kartların limitlerini birleştirip tek seferde ve tek yerden harcama seçeneği sunuyor. MARS, MasterCard Gümüş Logoya sahip olduğu için kullanıcılar bu kapsamdaki tüm özelliklerden, yurt içi ve yurt dışı avantajlardan faydalanabiliyor.

EKİM AYI İTİBARİYLE AVRUPA'YA AÇILIYORUZ

Lansmanda konuşan MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, "MARS ile yaratmak istediğimiz ekosistem uzun bir tasarım ve geliştirme sürecinin sonucudur. Amacımız kullanıcılarımızın hayatını her gün güzelleştirerek onlara finansal anlamda kontrolü kendi ellerinde tuttukları daha özgür bir deneyim yaşatmak. Kullanıcılar tamamen kendilerine göre seçip, özelleştirdiği ve kendi ihtiyaçlarına göre tasarladıkları bir evrene sahip oluyorlar. MARS için özgür ruhlu, parasını akılcı yöneten, yeniliğe açık, kendine has zevkleri olan, premium yaşamak ve avantajlara sahip olmak isteyenlerin buluşma noktası diyebiliriz" dedi.

Kaya, "Mars'ı 30 saniyede indirerek erişebiliyorsunuz. 16 gram saf metalden üretilen bir kart talep edebiliyorsunuz. Başka bir taraftan bankalarda yaptığınız fatura ödemek, para transferi, alışverişi taksitlendirmek gibi işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Mars, dijital yaşamayı herhangi bir geleneksel bankadan hizmet almak, şubeye gitmek yerine mobil şubeyi kullanarak finansal dünyasını yönetmek isteyen insanlar için neobank. Yolculuğumuz başladı. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 155 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ekim ayı itibariyle Avrupa'ya açılıyoruz. 300 bin kullanıcı bir 2024 yılı hedefimiz var. Orada Türkiye'de yapamadığımız bazı fonksiyonları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Örneğin kripto ödemeler gibi; insanlar kripto varlıklarıyla gittikleri bir kafeden kahve alabilecekler. O kadar heyecanlıyım ki 1 buçuk yıldır bugün için çalışıyorduk. Aslında yeni başlıyor. Yemeği hazırladık ve paydaşlarımızla o yemeği yemeğe başlayacağız. Bir girişimci için bugünü görmek çok değerli unicorn olabilecek dünyada finansal alanda Türkiye'den çıkacak bir marka yaratabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FİNANS DÜNYASINDA BİR DEMOKRATİKLEŞME HAREKETİ OLARAK KURGULANDI

Kurucu Ortak Burcu Bekdaş ise "MARS, hayatımızı her gün daha iyiye götürmek için çalışan premium finans uygulamasıdır. Bizi farklı kılan tamamen kullanıcı odaklı olmamızdır. Ne beklediğini ve ne hizmet vermemiz gerektiğini çok iyi anlayarak yola çıktık ve geleceğin bankacılık deneyimini tasarladık. Hizmet modeli sebebiyle Türkiye'de rakibi yok. MARS'ı, bireylerin kendini ait hissettiği segmentlere erişebilmeleri için finans dünyasında şeffaf olarak yola çıkan bir demokratikleşme hareketi olarak tanımlayabiliriz" diye konuştu.

Kurucu Ortak Eray Yüksek de "Akıllı algoritmalarla, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını tüm bankalarla tek tek uğraşmadan çözümleyen premium bir neobank olarak MARS, kullanıcılara lükse erişim imkanları veren bir finans deneyimi sunuyor. Kullanıcılara tek bir mobil şube ve kartla tüm finansal yaşamlarını tek yerden yönetebilme imkânı tanıyor. Çığır açıcı bir yaklaşımla bankacılık dünyasını yeniden yapılandırıp dönüştürmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE MARKADA İNDİRİMLER, AVANTAJLAR SUNUYOR

Neobank olarak tanımlanan uygulamanın detaylarına ilişkin bilgi ise şöyle:

"MARS deneyiminin içerisinde lezzet, moda, kahve, teknoloji, seyahat, gurme, abonelik ve keyif olarak sekiz farklı koloni ve kategorize edilmiş kampanyalar yer alıyor. Bulunan bu farklı kategoriler, ayrıcalıklı avantajlarla kullanıcılara her zaman kazandırıyor. Kullanıcılar yüzlerce markada indirimleri ve MARS Miles avantajları ile üyelik ücretlerinden çok daha fazlasına sahip oluyor.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLEN MARS TİTANİUM METAL KART

"Kullanıcı olmak için herhangi bir ön koşul aranmıyor. Prime, Platinum veya Titanium Metal kartlardan birini seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. En önemli özelliklerinden biri ise Titanium Metal üyeliği. MARS Titanium Metal üyeleri 16 gram saf metalden üretilen kartlarıyla her ay değişen prestijli restoran indirimleri, ücretsiz park ve özel şoför gibi benzersiz avantajlara sahip oluyor. MARS Titanium Metal kart sahipleri sekiz koloninin tamamını seçebiliyor.

MİL KAZANMA FIRSATI SUNUYOR

"Kullanıcılar alışverişlerinde olduğu gibi bankacılık işlemlerinde de mil kazanabiliyor. MARS Miles cüzdanlardaki miller istenildiği zaman dönüştürüp TL cüzdanlarına ve hesaplara aktarılabiliyor. Millerde zaman aşımı da bulunmuyor.

ATM'LERDEN ÜCRETSİZ PARA ÇEKME FIRSATI

"Kullanıcılar kendi aralarında 7 gün 24 saat ücretsiz bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinden para transferi yapabiliyor, Otomatik Para Yatırma fonksiyonuyla hesaplarına düzenli para yatırabiliyorlar. Ayrıca istediği hesabından ve dilediği ATM'den MARS fiziksel kartı ya da QR kodla ücretsiz, komisyon alınmadan para çekebiliyor ve QR kod ile ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca harcamalarını sevdikleriyle anında bölüşebiliyor, fatura ödeme talimatı verebiliyor ve tüm finansal işlemlerini tek bir kart ve uygulamadan yönetebiliyorlar. MasterCard Gümüş logosuna sahip MARS kartlarıyla kullanıcılar 20'den fazla ülkede yüzlerce avantajlardan faydalanabiliyorlar, tüm dünyada alışveriş yapabiliyor ve ATM'lerden para çekebiliyorlar.

TÜM KİŞİSEL BİLGİLER SERTİFİKALARIYLA GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Digital First Card özelliği sayesinde MARS kartların üzerinde numara yer almadığı için dolandırıcılık riski neredeyse hiç bulunmuyor. Alışveriş yapıldığında fiziksel kartla eşlenmiş versiyon uygulaması içinde yer aldığından, kolayca iptal edilebiliyor. Kullanıcılar tüm varlıklarını Merkez Bankası güvencesiyle koruyor.