BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.09.2026)

Endeks Güç Kaybediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 75.55 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 68.46 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin düşüşünde Ulaştırma ve Ulaştırma sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.3 azalışla 14,012 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 291 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 203.42 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 44.65 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.91 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14,087 ve 14,163 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,917 ve 13,821 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.10 seviyesinde bulunuyor.



Aselsan



Güç kaybediyor

406.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 382.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 388.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 382.50-372.50

Satım aralığı: 387.50-405.00

Endeks Ağırlığı (%): 10.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.173 puan azaldı.



Batıçim Batı Anadolu



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 3.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.46 seviyesine doğru gerileyebilir. 3.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.46-3.40

Satım aralığı: 4.50-5.05

Endeks Ağırlığı (%) : 0.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



İzlenmeli

75.2 - 79.35 aralığında hareket eden hisse 79 seviyesinin altında kapanışlarda 75.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 80.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75.50-75.00

Satım aralığı: 80.50-84.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.072 puan arttı.



Garanti Bankası



Dirençte zorlandı

128-134.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 131.4 seviyesinin altında kapanışlarda 123.81 seviyesine gerileyebilir. 138.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 138.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 130.00-130.00

Satım aralığı: 132.00-132.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



T. Halk Bankası



Alıcılar güçlü

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 40.04 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 54.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 54.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.25-27.50

Satım aralığı: 64.50-39.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.079 puan arttı.



Hektaş



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 2.64 seviyesinin altındaki kapanışlar, 2.54 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 2.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.78 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.54-2.49

Satım aralığı: 2.78-2.94

Endeks Ağırlığı (%): 0.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



Koç Holding



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 222.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 215.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 212.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 215.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 227.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 212.00-201.00

Satım aralığı: 217.00-225.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.149 puan arttı.



Katılımevim Tas. Fin.



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 42.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.40 seviyesine doğru gerileyebilir. 42.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 44.63 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.40-6.43

Satım aralığı: 42.50-45.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.775 puan azaldı.



Mia Teknoloji



Desteğinin üzerinde tutunmalı

28.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 31.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 30.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 28.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.00-27.25

Satım aralığı: 30.00-32.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Düşüşte

267 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 158.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 158.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 181.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 68.00-30.75

Satım aralığı: 173.00-207.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.105 puan arttı.



Petkim



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.70-19.50

Satım aralığı: 20.30-19.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.029 puan arttı.



Sasa Polyester



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.2.4 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.23 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.23-2.20

Satım aralığı: 2.33-2.42

Endeks Ağırlığı (%): 1.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



Şişe Cam



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 40.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 36.67 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 39.08 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.50-37.00

Satım aralığı: 39.75-41.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



TAV Havalimanları



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 268.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 262.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 275.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 262.50-252.50

Satım aralığı: 275.00-270.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



Türk Altın İşletmeleri



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 50.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 53.55 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48.00-46.25

Satım aralığı: 51.00-52.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Tüpraş



Dirençte zorlandı

382.5-417.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 388.5 seviyesinin altında kapanışlarda 377.50 seviyesine gerileyebilir. 402.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 402.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 377.50-317.50

Satım aralığı: 402.50-460.00

Endeks Ağırlığı (%): 8.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.262 puan arttı.



Ülker Bisküvi



Dirençte zorlandı

88.4-92.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 90.45 seviyesinin altında kapanışlarda 85.71 seviyesine gerileyebilir. 95.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 95.03 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 90.00-88.00

Satım aralığı: 90.50-93.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.