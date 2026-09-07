Bu hafta 2 şirket temettü ödeyecek

Bu hafta LDR Turizm A.Ş. (LIDER) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) şirketleri temettü dağıtacak.
İşte temettü takvimi:
1 LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
8 Eylül Salı günü yatırımcılarına hisse başına 0,0303 TL net temettü ödeyecek. Şirketin temettü dağıtımının 3. taksiti olacak.
2 Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10 Eylül Perşembe günü hisse başına 0,5175 TL net temettü ödemesi yapacak. Bu ödeme, şirketin 2025 yılı kârından dağıtacağı temettünün 2. taksiti olacak. Ödeme tarihi 10 Eylül 2026, yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 14 Eylül 2026.