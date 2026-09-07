ARA
DOLAR
48,44
0,04%
DOLAR
EURO
56,33
0,07%
EURO
ALTIN
6749,10
0,02%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bu hafta 2 şirket temettü ödeyecek

Borsa İstanbul’da işlem gören 2 şirket, 7- 11 Eylül haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

Ekonomist
Ekonomist
Bu hafta 2 şirket temettü ödeyecek

Bu hafta LDR Turizm A.Ş. (LIDER) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) şirketleri temettü dağıtacak. 

İşte temettü takvimi: 

 

1 LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

8 Eylül Salı günü yatırımcılarına hisse başına 0,0303 TL net temettü ödeyecek. Şirketin temettü dağıtımının 3. taksiti olacak.

2 Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

10 Eylül Perşembe günü hisse başına 0,5175 TL net temettü ödemesi yapacak. Bu ödeme, şirketin 2025 yılı kârından dağıtacağı temettünün 2. taksiti olacak. Ödeme tarihi 10 Eylül 2026, yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 14 Eylül 2026.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL