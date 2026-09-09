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  • İstanbul'da denize girecekler dikkat: 3 plaj yüzmeye kapatıldı

İstanbul'da denize girecekler dikkat: 3 plaj yüzmeye kapatıldı

İstanbul'da yapılan kontrollerde halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlenen 3 plaj geçici olarak yüzmeye kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da denize girecekler dikkat: 3 plaj yüzmeye kapatıldı

İstanbul genelinde yoğun kullanılan 15 plajdan alınan deniz suyu örnekleri analiz edildi. İncelemelerde Bakırköy’de iki, Sarıyer’de ise bir noktada ölçülen değerlerin halk sağlığı standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

3 plaj geçici olarak kapatıldı

4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen incelemelerde Bakırköy Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

Sonuçların ardından İBB ve ilgili kurumlara, muhtemel kirlilik kaynaklarının belirlenerek giderilmesi için resmi bildirim yapıldı. İlgili ilçe belediyelerine ise yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması, vatandaşların tabela, afiş ve anonslarla bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı gönderildi.

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