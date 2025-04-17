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Rekabet Kurulu duyurdu, bir şirkete rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

17 Nisan 2025 | 14:29
Rekabet Kurulu duyurdu, bir şirkete rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, firmanın, yeniden satış fiyatına müdahale etmek, yeniden satıcılarına bölge ve müşteri sınırlaması uygulamak, yeniden internet satışlarına müdahalede bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruya göre, Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi, her türlü tüketici pili olmak üzere elektrik, elektroteknik ve elektronik malzemenin ithalatı, ihracatı ve toptan dağıtımı, ticareti, paketlemesi, etiketlenmesi ve montajı ile bunlarla ilgili satış, acentelik ve temsilcilik alanlarında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.


 

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
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