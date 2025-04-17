Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, firmanın, yeniden satış fiyatına müdahale etmek, yeniden satıcılarına bölge ve müşteri sınırlaması uygulamak, yeniden internet satışlarına müdahalede bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruya göre, Varta Pilleri Ticaret Limited Şirketi, her türlü tüketici pili olmak üzere elektrik, elektroteknik ve elektronik malzemenin ithalatı, ihracatı ve toptan dağıtımı, ticareti, paketlemesi, etiketlenmesi ve montajı ile bunlarla ilgili satış, acentelik ve temsilcilik alanlarında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.



