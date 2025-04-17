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Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası bugün, merak edilen faiz kararını açıkladı. Peki, faiz kararında neler var? TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirledi. Duyuruda, "Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir" denildi.

17 Nisan 2025 | 12:10
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 14:40
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Merkez Bankası faiz kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir. 

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. 

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şöyle:

09.00 Almanya, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı Konut Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, mart ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
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