RTÜK Başkanı Şahin, Netflix ve Amazon Prime’ın lisans aldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı.” açıklaması yaptı.

Şahin daha önceki açıklamalarında “Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye’den kar ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler. Bizim onlardan milli ve manevi değerlerimize saygı ya da milli güvenliğe ilişkin taleplerimizin olması doğaldır.” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete’de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Netflix ve benzeri platformların RTÜK’e lisans başvurusu yapması gerekiyordu.