ARA
Bist 100
10276,88
0,67%
Bist 100
Dolar/TL
32,3337
-0,1223%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8146
0,2618%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0762
0,3422%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2393,31
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

04 Mayıs 2024 | 09:01
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıkların daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, politika yapıcıların, cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

Enflasyon ve büyüme tahmini

Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle aralık ayında takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2393,31 -0,18%
  • ALTIN ONS 2302,25 -0,06%
  • BIST 100 10276,88 0,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,97 -0,42%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36885 0,10714%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,4745 -0,3681%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3337 -0,1223%
  • EURO/DOLAR 1,0762 0,3422%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8146 0,2618%
  • STERLIN/DOLAR 1,25476 0,1097%
Günün En Çok Okunanları
Arjantin'den şaşırtan faiz hamlesi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
İşte çok konuşulan otomobil SU7'ye yakından bakış
İşte çok konuşulan otomobil SU7'ye yakından bakış
100 lot 488 lot olacak... Bedelsiz onayı geldi
100 lot 488 lot olacak... Bedelsiz onayı geldi
Apple, tarihindeki en büyük hisse geri alımını duyurdu
Apple, tarihindeki en büyük hisse geri alımını duyurdu
Microsoft'tan Malezya'da yapay zeka yatırımı
Microsoft'tan Malezya'da yapay zeka yatırımı
Sürdürülebilir AVM’lerin önündeki engel ‘finansmana erişim ve yüksek maliyet’
GERİ
İLERİ
Arjantin'den şaşırtan faiz hamlesi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
İşte çok konuşulan otomobil SU7'ye yakından bakış
100 lot 488 lot olacak... Bedelsiz onayı geldi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
İşte çok konuşulan otomobil SU7'ye yakından bakış
100 lot 488 lot olacak... Bedelsiz onayı geldi
Apple, tarihindeki en büyük hisse geri alımını duyurdu
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak
İşte çok konuşulan otomobil SU7'ye yakından bakış
100 lot 488 lot olacak... Bedelsiz onayı geldi
Apple, tarihindeki en büyük hisse geri alımını duyurdu
Microsoft'tan Malezya'da yapay zeka yatırımı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL