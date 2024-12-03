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Savunma ve havacılık sanayisi rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatının 11 aylık dönemde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek bir rekora imza attığını bildirdi.

03 Aralık 2024 | 07:46
Son Güncellenme: 03 Aralık 2024 | 08:05
Savunma ve havacılık sanayisi rekor kırdı

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre kasım ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3'lük artışla 637,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracatı ocak-kasım döneminde de yüzde 19 artışla 5 milyar 761 milyon dolara ulaşarak, 11 aylık dönem itibarıyla bir rekora imza attı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,4'lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Görgün, "Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislik gücüne ve mühendislerine olan inancı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayisi şirketlerinin, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attıklarının altını çizen Görgün, "Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayisi şirketlerimizi ve çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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