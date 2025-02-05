Sefer sayısında rekor: En fazla ihracat taşımasının yapıldığı ülkeler

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin (UND) 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentilerinin paylaşıldığı yıllık değerlendirme toplantısı UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla UND Genel Merkezinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Şerafettin Aras pandemi, savaşlar, deniz yolunda ve kanallarda yaşanan krizler ile diğer gelişmelerin etkisiyle kara yoluna olan ilginin her zamankinden daha fazla olduğunu ve küresel tedarik zincirinde de sunduğu avantajlarla kara yolunun öne çıktığını söyledi.

Türkiye’nin 70 ülkeyle kara yolu bağlantısının bulunması ve Avrupa ile Orta Asya arasında bir köprü görevi görmesiyle önemli avantajları bulunduğunu aktaran Aras, "Dünya ticaretinin yüzde 85’i deniz yoluyla yapılırken, ülkemizden yapılan ihracatın yüzde 41’i (107 milyar dolar) kara yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu durum, ülkemiz ve bölge için kara yolunun ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir taşıma şekli olduğunu açıkça gösteriyor." dedi.

YÜZDE 3 ARTTI

"Pandeminin ardından uluslararası kara yolu taşımacılığı, 2022 yılında rekor bir artışla 2 milyon 78 bin sefere ulaşmıştı." diyen Aras, " 2023 yılında ise küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle 2 milyon 26 bin sefere gerileyen taşımalar, 2024 yılında yüzde 3 artış göstererek rekor seviyeye, 2 milyon 95 bine ulaştı. Önümüzdeki dönemde uluslararası kara yolu taşımacılığı, bölgesel gelişmelere göre, Türk dış ticaretinde önemi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Aras, lojistik hizmetlerinin bir bütün olarak tüm taşıma modlarının en verimli şekilde kullanılmasını gerektirdiğini ancak kara yolunun, hem ticaret ürünlerinin taşınmasında hem de kazandırdığı döviz geliriyle sektördeki önemli rolünü sürdürdüğünü belirtti.

Geçen yıl açıklanan ilk 11 aylık verilere göre, uluslararası kara yolu taşımacılık sektöründen 6 milyar dolar hizmet ticareti geliri elde ederken, bu dönemde toplam taşımacılık sektörünün gelirinin 40 milyar dolar olduğuna işaret eden Aras, bu verilerin, kara yolu taşımacılığının Türkiye’nin hizmet ticaretinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

‘HİZMET İHRACATINDA TURİZMİ GEÇEBİLİRİZ’

Aras, kara yolu taşımacılığının, taşımacılık sektörünün döviz kazandıran yapısının Türkiye'nin dış ticaretinde büyük katkı sunduğuna dikkati çekti ve "Türkiye’nin transit ülke olması için mevzuatımızı hızlı şekilde iyileştirirsek, hizmet ihracatında turizmi geçerek ilk sıraya yerleşiriz." dedi.

Türkiye'nin kara yolu taşımacılığındaki güçlü konumunu daha da pekiştirmek için lojistik altyapısına yapılacak yatırımların önemine atıf yapan Aras, kara yolu taşımacılığının çevresel etkilerinin azaltılması için sürdürülebilir ve teknolojik çözümlerin hızla uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

‘İLK SIRADA 492 BİN SEFERLE IRAK VAR’

Şerafettin Aras konuşmasında 2024 yılı taşıma istatistiklerini de paylaştı.

Aras, "2024’te ülkemizden toplam 2 milyon 95 bin ihracat seferi yapıldı. Bunun yüzde 71’i Türk araçları yüzde 29’u yabancı plakalı araçlar vasıtasıyla gerçekleşti. İhracat taşımalarında ilk sırayı 492 bin seferle Irak alırken bu ülkeye yapılan taşımalar toplam taşımaların dörtte birini oluşturdu. En fazla ihracat taşımasının yapıldığı ikinci ülke 189 bin seferle Suriye olurken, bu ülkeyi 146 bin taşıma ile Almanya, 123 bin taşıma ile Romanya, 95 bin taşıma ile de Gürcistan takip etti." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’den Avrupa yönlü ihracat taşıması sayısının 897 bin olurken, Almanya'nın yine ilk sırada yer aldığını ifade eden Aras, şunlara vurgu yaptı:

"2024'te Avrupa’ya değer bazında 131 milyar dolar ihracat yapılırken, kara yolu taşıma modu ile değer bazında 65 milyar dolar ihracat taşıması yapılmıştır. İhracat taşımalarının 581 bini Türk araçları ile 316 bini yabancı araçlar ile yapıldı. Türk araçlarının taşıma payı yüzde 65 iken yabancı araçların payı yüzde 35 oldu. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında taşıma sayılarında yüzde 4’lük artış yaşandığı görülüyor. Toplam ihracat taşımaların yüzde 57’lik bölümü Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yapıldı. Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerine toplam 367 bin taşıma yapılırken taşımalar bir önceki yola oranla yüzde 4 azaldı. Orta Doğu ülkelerine 816 bin ihracat seferi yapıldı. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında taşıma sayılarında yüzde 6 artış kaydedildi. Orta Asya ülkelerine yapılan ihracatın 20 milyar dolarlık kısmını, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın da yine 22 milyar dolarlık kısmını kara yolu gerçekleştirdi."

Aras, 2024’te ithalat taşımalarının yüzde 5 artarak 1 milyon 41 bin sefere ulaştığını ve Türk araçlarının ithalat taşımasındaki pazar payının yüzde 70 yabancı araçların yüzde 30 oranında olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE, LOJİSTİK KORİDORLARININ ODAĞINDA’

Türkiye’nin lojistik koridorların odağında yer aldığını söyleyen UND Başkanı Aras, Orta Koridor'dan gerçekleşen yük trafiğinin arttığını, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridorunun aktif olmasıyla Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünün daha da artacağını vurgulayarak, "Görünen o ki, Türkiye yeni küresel ticaretin en önemli geçiş ülkelerinden biri. Avrupa’dan Çin’e ve Orta Asya’ya uzanan taşıma rotası Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik rolünü güçlendiriyor. Bu kadar önemli bir konuma sahipken bunu taçlandırmamız, lojistikte küresel bir güç olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KADIN ÇALIŞMA GRUBU HAYATA GEÇTİ

Aras, sektörde kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla Kadın Çalışma Grubu'nu hayata geçirdiklerini ve bu konuda İŞKUR ile yakın işbirlikleri sonucunda "Kadın Sürücü Akademisi" sürücü yetiştirme programının en kısa zamanda başlayacağını belirtti.

Sürücü vize sorununu çözmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Aras, "Başta Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, İRU ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ile yapılan görüşmelerde, sürücülerin vize ve sınır geçiş problemleri gündeme taşıdık. Ayrıca, Türk sürücülerine uygulanan vize engeline karşı imza kampanyası başlatıldı. Biz de kamuoyuna çağrıda bulanarak; Türkiye-AB ticaretine engel teşkil eden Schengen vizesi duvarının kaldırılması gerektiğini söyledik. Tüm Avrupa parlamentosu milletvekillerine hitaben mektup yazarak konunun aciliyetini ifade ettik." dedi.

Aras, sınır kapıları ve iç gümrüklerde geçişlerin hızlandırılması için yaptıklarını çalışmaların devam edeceğini hatırlatarak sürücü vizeleri, Gümrük Mevzuatı, Türkiye’nin lojistik performansının artırılması, maliyetlerin azaltılması noktasında da yoğun bir çalışma içerisinde bulunacaklarının altını çizdi. AA