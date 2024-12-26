ARA
DOLAR
35,15
-0,23%
DOLAR
EURO
36,59
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2971,46
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
9949,01
0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sezon içinde fiyatı 70 liraya kadar inmişti, şimdi 200 lira

Sezon içinde fiyatı 70 liraya kadar inmişti, şimdi 200 lira

Karadeniz'de göç yolculuğunun ardından balıkçı ağlarına az miktarda takılan palamut, Sinop'ta tezgahlarda tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

26 Aralık 2024 | 20:13
Sezon içinde fiyatı 70 liraya kadar inmişti, şimdi 200 lira

1 Eylül'de denizlerde başlayan balık av sezonunda bol miktarda avlanarak tezgahları süsleyen palamut, son günlerde az da olsa ağlara takılmaya devam ediyor.

Sezon içinde yaşanan bolluk nedeniyle tane fiyatı 70 liraya kadar düşen palamut, bugünlerde ise 200 liradan alıcı buluyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut ve hamsi gibi balıkların göç balıkları olduğunu söyledi. Palamudun yaklaşık bir ay önce göç yolculuğuna başlayarak okyanuslara geçiş yaptığını belirten Ünlü, geride kalan palamudun da zaman zaman ağlara takıldığını vurguladı.

Ünlü, avlanan palamutların az olmasından dolayı fiyatının da yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Palamuda bu sezon için veda etmek üzereyiz. Çok nadir ağlara takılıyor. Çünkü göç yolculuğu artık tamamlanıyor. Dolasıyla tane fiyatı 200 liraya kadar yükseldi." dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2971,46 0,24%
  • ALTIN ONS 2629,09 0,46%
  • BIST 100 9949,01 0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,045 0,527%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4418 0,14934%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,01 0,6795%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,149 -0,2306%
  • EURO/DOLAR 1,0411 -0,295%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5926 -0,005%
  • STERLIN/DOLAR 1,25156 -0,29834%
Borsa Haberleri
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
GERİ
İLERİ
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL