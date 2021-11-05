Almanya’daki Türk girişimci Süleyman Ceyran’ın 2007’de kurduğu Raceplast, siparişlerini 2021’de önceki yıla göre yüzde 80, cirosunu yüzde 30 arttırdı. Firmanın kurucusu Süleyman Ceyran, salgın koşullarına rağmen büyümeyi başardıklarını belirterek, geçen ay Hollanda’da açtığı satış ofisinin ardından, Fransa, Belçika ve Türkiye için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Salgın dönemi etkilerinin yoğun olarak görüldüğü 2020 ve 2021’de de büyümeyi sürdürdüklerini açıklayan Raceplast’ın kurucusu Süleyman Ceyran, 2022 yılı için yüzde 20 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Bu yıl 500 bin euro makine yatırımı yaptıklarını ifade eden Ceyran, “Verilerimiz incelediğinde pandemi koşullarının çok ağır olduğu 2020’de bile sipariş sayımızın yüzde 10 arttığını görüyoruz. 2021’de ise bu oran yüzde 80’i geride bırakmış durumda. Bu ciddi artışların da verdiği güçle ilk satış ofisimizi eylül ayında Hollanda’da kurduk. Şimdi Fransa, Belçika ve Türkiye’de satış ofislerimiz için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor.” dedi.

2020’de yüzde 8 olan ihracat oranını bu yıl yüzde 12’ye çıkardıklarını açıklayan Ceyran, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi yaklaşık 15 yıldır takip ediyorum ve buradaki pazarda çok büyük potansiyel görüyorum. 2022’de Türkiye bir ofis açmayı planlıyoruz. 2023’te Türkiye’de gıda, içecek, otomotiv ve savunma sanayisine hizmetlerimizi sunmayı hedefliyoruz.”