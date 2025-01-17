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Şirketlere sürdürülebilirlik denetimi yapılacak

İşletmelere yönelik sürdürülebilirlik denetimi ile bu alanda faaliyette bulunacak bağımsız denetime ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

17 Ocak 2025 | 11:00
Şirketlere sürdürülebilirlik denetimi yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan "Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işletmelere yönelik Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygunluğu konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, Türkiye Denetim Standartları uygulanarak sürdürülebilirlik denetimi yapılacak.

Bu kapsamda, bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca hazırladığı açıklamaları içeren sürdürülebilirlik raporu hazırlanacak.

Denetimin konusu hakkında ilgili standartlar çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanacak, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulacak ve görüşler raporlanacak.

Sürdürülebilirlik denetiminde, önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınacak.

Sürdürülebilirlik denetimi, denetim kuruluşları tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu konuda görev alacak denetçilerin, işletmenin bağımsız denetim faaliyetini üstlenebilmek için gerekli alanlarda yetkili olması zorunlu olacak.

Kurum, sürdürülebilirlik denetim faaliyetlerini, seçilmiş denetim dosyaları, diğer bilgi, bildirim ve belgeler çerçevesinde inceleyecek ve denetleyecek. İnceleme ve denetim faaliyetleri, Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme ve denetim planı kapsamında yürütülecek. İnceleme sonuçları, her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanacak. AA

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